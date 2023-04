Lydia Lozano abandona el plató de 'Sálvame' tras las duras acusaciones de Víctor Sandoval

Este pasado Jueves Santo ha sido de todo menos tranquilo en Sálvame. Tras nueve meses de ausencia, Víctor Sandoval volvió al programa de las tardes de Telecinco. Y su vuelta ha venido rodeada de polémica, ya que el colaborador de Viernes Deluxe vino con los dardos cargados y un claro objetivo: Lydia Lozano. El tertuliano no solo provocó que la periodista rompiera a llorar, sino que abandonase el plató después de que este lanzase una dura acusación contra ella.

Primero, Sandoval mostró su decepción con sus compañeros y con el formato en general. "No reconozco el programa, no reconozco ese ‘Sálvame’ en el que me divertía", explicaba. "En verano me dejaron de llamar, pregunté el motivo y nadie me decía nada. Entonces, me puse a hacer otras cosas", continuaba.

"Creo que este programa ya no es mi sitio", compartía visiblemente afectado. "Yo llevaba mucho tiempo sintiéndome una mierda", exclamó. "Hay gente que se reía de mis opiniones", comentó indignado.

El ataque fue directo, Sandoval, primero, acusó a sus compañeros de no haberse preocupado apenas por él. "Víctor, yo nunca hubiera podido echarte en cara a ti que no me has llamado esta semana, a pesar de haber estado llorando todos estos días. Yo muchas tardes, aquí, te decía que hablases", explicaba la periodista, con el tertuliano declarando que eso "era un error", porque se lo preguntaba "delante del director".

María Patiño señaló que notaba que había un conflicto sin resolver entre Sandoval y Lozano. El colaborador no dudó en argumentar que ya le comentó en privado a la periodista que esas preguntas no se las podía hacer en público y menos con los directores cerca.

Lydia Lozano seguía señalando que no entendía la actitud de Sandoval, dado que consideraba que había formado un vínculo más cercano con el colaborador tras el programa especial de Sálvame Okupa, en el que también trabó amistad con la sobrina de Isabel Pantoja. "De ahí, nació mi amistad con Anabel Pantoja", dijo. Fue ahí cuando Sandoval entró de lleno al ataque.

"Bueno, amistad... la tuya...", dijo por lo bajini Sandoval. Ante la cara de perplejidad tanto de la periodista como del resto de colaboradores del programa, el tertuliano fue directo: "Una persona que realmente es amiga jamás diría cosas que has dicho, ni desvelaría información que tú has dado de Anabel Pantoja".

Lozano se mostró indignada y pidió a Sandoval que fuera claro con esas acusaciones, dejando entrever que podrían ser invenciones del madrileño. Eso encendió más al ex de Nacho Polo, lanzando un duro ataque contra la periodista. "Si hay personas que dicen que no son verdad, esa eres tú: desde muertos que reviven, a muertos que se acaban de morir", dijo, recordando el caso de Ylenia Carrisi.

Por supuesto, el mentar uno de los momentos más duros de su carrera provocó que la periodista abandonase el plató de Sálvame. Visiblemente afecta y entre lágrimas, Lozano mostró su indignación. "Bastantes problemas tienes como para venir a echarme mierda a mí", exclamó.

