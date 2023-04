Alma Bollo y Manuel Cortés, enfrentados por el reparto de pan en 'Supervivientes': "Me ha parecido muy mal"

La gala de Supervivientes, en la que el público decidía que Raquel Mosquera fuera la siguiente concursante que pasar a la Playa de los Olvidados, dejó un momento inédito en esta edición. El programa vivió el primer enfrentamiento entre los hijos de Raquel Bollo. Alma y Manuel discutieron por el reparto de pan, dado que él se quedó con una mayor proporción respecto a buena parte de sus compañeros.

Tras la marcha de la viuda de Pedro Carrasco, el resto de concursantes vieron un vídeo en el que Arelys Ramos, Diego Pérez, Asraf Beno y Manuel Cortés, en calidad de perdedores de la prueba, tuvieron la misión de repartir el pan y la carne de la barbacoa que estaba preparada para los participantes.

En el pergamino, podía leerse: "Tenéis una misión en esta barbacoa. Pero no todo iba a ser malo. Todo trabajo tiene su recompensa y la vuestra es que podréis elegir hasta dos piezas para cada uno de vosotros, pueden ser las que queráis y nadie tiene por qué enterarse". El hijo de Raquel Bollo se encargó de distribuir lo que les iba a corresponder a ellos en calidad de perdedores de la comida, mientras que el novio de Isa P se preocupó por el reparto del resto de compañeros. "¿Pero habrá para todos de esto, no? A alguno le falta carne, ¿no?", dijo el modelo en el vídeo.

Y fue una barra de pan la que originó la discusión. Diego Pérez optó por quedarse por la mitad de la barra y repartirla entre los cuatro, mientras que lo que quedaba del pan se repartiese entre el resto de concursantes. Un acto del que se quejó Beno. "Ellos son los que han ganado la prueba de recompensa, yo no comería el pan", expresó, aunque sus compañeros se mantuvieron firmes en su decisión.

Finalizado el vídeo, Adara Molinero fue la primera en expresar su queja en la Palapa. "Me parece un auténtica vergüenza es que ellos vengan a la playa con bocadillos de quince centímetros de pan y nosotros tuviéramos una línea así [apenas un dedo] de pan", exclamó visiblemente molesta y con el apoyo tanto de Katerina Safarova, con la que está enfrentada, como de Alma Bollo.

La hija de Raquel Bollo fue también tajante, estaba en contra de la actitud de su hermano. "Aunque ahí estuviese mi hermano, fui la primera que dijo que me pareció muy mal. Quienes ganamos la recompensa somos nosotros", comentó delante de todos sus compañeros. Su hermano Manuel intentó defenderse, pero Alma no admitió sus explicaciones. "¿Pero por qué no partes todo en partes iguales? Pártelo en rodajas iguales y cuenta los que somos", declaró.

Un desencuentro que estuvo lejos de cualquier tema personal, al ser por algo tan básico como el reparto de comida. Por supuesto, el encontronazo no pasó desapercibido para Jorge Javier Vázquez, quien remarcó que el enfrentamiento fraterno. "Alma está en contra de su hermano", remarcaba. Ante el comentario, la hija de Chiquitete también quiso aclarar que no tenía nada en contra de Manuel. "No es que esté en contra de mi hermano, yo estoy a favor de la verdad", dijo.

