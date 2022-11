Lydia Lozano carga contra 'Sálvame' por resucitar el caso Ylenia: "¿Qué psicólogo arregla eso?"

La visita de Al Bano a Sálvame Deluxe sigue levantando ampollas en el plató de Telecinco. Pero en la tarde de este lunes 21 de noviembre, Lydia Lozano, que decidió finalmente no acudir el sábado a Mediaset y participar en la entrevista al cantante, sí acudía al estudio de Sálvame Diario.

Sus compañeros no han dudado dar su opinión sobre la decisión de Lozano de no enfrentarse a Al Bano, después del sonado 'caso Ylenia' que sigue haciendo daño a la colaboradora. "Me he pasado todo el fin de semana llorando y fatal. Yo iba a ir, pero cuando vi tan mal a mi madre, decidí que lo mejor era que no", comunicaba.

Belén Esteban defendía a su compañera, asegurando que entre los colaboradores existe un trato negativo hacia Lydia en particular, algo con lo que no estaba de acuerdo Rafa Mora. "Hay que entender el dolor de un padre, para Lydia era un 'business'".

"Un padre que se ha hecho platós de televisión con el dolor", apuntaba Terelu Campos. "Entiendo a Lydia, pero creo que tiene un trauma y se lo tiene que tratar, pero el ataque de ansiedad me parece desproporcionado", comentaba Laura Fa en relación a la reacción de la periodista el pasado viernes cuando se destapó la visita del cantante. "Cuando Lydia ha vivido tantas veces eso, está justificado su ataque de ansiedad", añadía Terelu.

Por su parte, Lydia guardaba silencio escuchando las opiniones de sus compañeros, hasta que decía expresar cómo se sentía, asegurando que, si ella intenta superar un trauma no debería estar enfrentándose a él continuamente.

"Si yo tuviera un problema con el alcohol, y me ponen cada seis meses una botella delante... ¿Qué psicólogo arregla eso?", apuntaba en relación a los comentarios de sus compañeros sobre "la terapia". A esto, la colaboradora añadía: "Yo ya me he perdonado después de este fin de semana, no necesito el perdón de Al Bano".

Desde Sálvame, anunciaban que en la sala VIP de Mediaset había "una persona" que "se tenía que haber ido de España", pero que no lo ha hecho porque "tiene que arreglar cosas con Lydia". La periodista, visiblemente nerviosa, rogaba a sus compañeros que le dijeran de quién se trataba. ¿Estará Al Bano de nuevo en Sálvame para enfrentarse a Lydia?

