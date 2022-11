Nuria Marín anuncia que "peligra la actuación" de Lydia Lozano en el Mediafest porque "no para de llorar"

Telecinco acogía en la noche de este viernes 18 de noviembre la segunda gala del Mediafest Night Fever. En la primera competición fue Ana María Aldón la que se alzó como ganadora de la noche, después de cantar y bailar con Melody en su categoría, dejando a la audiencia boquiabierta.

Lydia Lozano es una de las participantes en esta segunda entrega, pero la colaboradora no se encuentra en su mejor momento, sobre todo después de conocer una terrible noticia. Y es que Terelu Campos y María Patiño anunciaban en Sálvame Naranja el próximo invitado a Sábado Deluxe: Al Bano.

Una noticia que provocaba el incesante llanto de la periodista, que ha vivido uno de los peores momentos en directo de su carrera. "No voy a mentir. Desde que Patricia Donoso dijo que había estado con Al Bano, sabía que era posible que se presentase. Me da igual que me despidan, pero yo no me voy a sentar con Al Bano", decía hace escasas horas.

Un momento que ha querido comentar el propio presentador del programa, Jorge Javier Vázquez: "He llorando esta tarde viendo a Lydia. Por un momento, después de 15 años, he pensado que se podrían dar un abrazo, y no he podido aguantar las lágrimas".

Pues parece que la comunicadora no ha sido capaz de reponerse de tal noticia y, según afirmaba Nuria Marín al comienzo de la gala del Mediafest, la actuación de Lydia Lozano estaba en peligro. "Lydia salía en la cuarta posición, pero desde esta tarde el equipo de maquillaje ha tenido que repetirle constantemente el maquillaje porque no paraba de llorar. Hemos tenido que mover todas las actuaciones para que sea de las últimas, pero no aseguramos que salga", apuntaba Nuria.

En ese momento, Vázquez pedía hablar con su compañera, que no era capaz de responder. "No puedo hablar, es que no quiero fastidiar el maquillaje", respondía Lydia entre lágrimas ocultando su rostro para la actuación.

"He tenido una corazonada, he visto a Valldeperas decir que no vetaba a nadie y se me ha pasado por la cabeza que es porque ya han pasado suficientes años para que terminéis dándoos la mano", sentenciaba el de Badalona.

['Sálvame' presenta su nuevo especial: 'Mediafest Night Fever', una competición "mucho más completa"]

Necesito como el comer a Lydia Lozano en la entrevista de Albano en #SABADODELUXE #Mediafest2 #MediafestNightFever pic.twitter.com/UEkHk0vOso — Rafael García López 💓🏝️💓 (@RafaelGarciaLAF) November 18, 2022

Sigue los temas que te interesan