Gema López explota ante las acusaciones de Rafa Mora en 'Sálvame': "El tonto y maleducado eres tú"

En la tarde de este 21 de noviembre, Sálvame ha vuelto a poner el foco en Chelo García Cortés y sus amistades. Concretamente, Laura Fa ha confesado haber sido víctima de una de las contradicciones de su compañera: "Ella me dijo que si le escribía el libro, no entiendo por qué ahora dice que no se acuerda".

Y es que Chelo negaba rotundamente haber tenido ninguna conversación con Laura sobre su libro. "Me preocupa que no se acuerde de estas cosas, luego me mandó un mensaje diciendo: 'Tranquila', y dos corazones".

Ante esto, algunas de las amigas más cercanas a la periodista que se encontraban en plató, como Gema López, aseguraban que "Chelo suele hacer estas cosas y algunas son surrealistas", afirmando que primero puede decir una cosa "y luego la contraria". Terelu Campos reafirmaba este planteamiento, asegurando que "la compras así".

Momento que Rafa Mora aprovechaba para crear tensión en plató, recriminando a algunas colaboradoras los comentarios que realizaban sobre Chelo. "Siempre estáis diciendo que es como una niña pequeña, siempre la dejáis fatal. Estáis insultándola", apuntaba Mora que carece de relación de amistad con Chelo.

Un discurso que hacía saltar a Gema López: "Yo no estoy insultando. Estoy diciendo que en ocasiones hace esas cosas, pero que a mí me compensa la relación de amistad con Chelo por todas las otras cosas buenas que me da, que son muchas". A lo que Rafa comentaba que Chelo es "el amigo tonto y bueno".

Rafa Mora y Gema López en 'Sálvame'.

Un planteamiento que repetía en varias ocasiones: "Estáis diciendo que es tonta pero la queremos". Una frase que hacía explotar a Gema, que no dudaba en plantarle cara en pleno directo. "No, tonto estás siendo tú y maleducado estás siento tú".

"Los amigos están para ayudar y mejorar", decía Mora mientras se levantaba de su lugar. "¿Sabes para qué no están? Para hacerles la pelota como haces tú. Hay que decirles cuando hacen las cosas mal, no como haces tú, porque no hay que aplaudir todo lo que hacen".

Lejos de bajar el tono, Mora aseguraba que él les dice "las cosas" en privado y "no les lapido ni les arrastro por un plató". "Flaco favor le haces a Chelo como amiga", sentenciaba Rafa.

