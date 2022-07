Víctor Sandoval, víctima de los cambios en 'Sálvame': el drama que aprovecha para volver a tener protagonismo

En los últimos meses, Sálvame afronta profundos cambios para hacer frente a la grave crisis de audiencia que atraviesa. El formato de La Fábrica de la Tele está haciendo notables esfuerzos por dejar atrás el bache y resurgir con aires nuevos.

[Qué colaboradores de 'Sálvame' pueden correr más peligro y perder su silla con los nuevos cambios]

Esas novedades afectan a la imagen y los contenidos del programa, pero también a sus colaboradores. Muchos de los rostros habituales de Sálvame han visto considerablemente reducida su presencia en el espacio, que a su vez va introduciendo nombres nuevos como el de Pipi Estrada, Charo Vega o Isa Pi.

Una de las 'víctimas' de estos cambios es Víctor Sandoval, que lleva varios meses sin ser convocado en el programa vespertino.

[Pipi Estrada regresa a Mediaset como colaborador de 'Sálvame' tras diez años desde su salida]

El propio colaborador ha sido el encargado de denunciar esta situación, haciendo gala de su habitual incontinencia verbal, durante la segunda entrega del Sálvame Mediafest, en la que actuó junto a Fórmula Abierta.

"Yo ya he ganado viniendo aquí a concursar", dijo el colaborador tras una disputa con María Patiño. Sandoval aprovechaba entonces para soltar la bomba: "Adela, ¿cuántos días me has visto en el diario desde el 20 de mayo? Ni uno, ¿no?", reprochó abiertamente.

Víctor Sandoval reprochó en directo a la dirección de 'Sálvame' que no le llamen para trabajar. Mediaset

La memoria del colaborador no le ha fallado. Lo cierto es que la última vez que estuvo en el plató del diario fue, como él mismo desvela, el viernes 20 de mayo. Además, aquella tarde no fue precisamente fácil para él, pues el programa le convocó para informarle en directo de que ningún diseñador quería vestirle en la Sálvame Fashion Week.

Al conocer la noticia, Víctor se mostró resignado. "No pasa nada, estoy acostumbrado a los desprecios, es uno más. ¿Qué habré hecho durante esta vida para que esto me pase? A lo mejor es que no tengo un cuerpo adecuado, no tengo la edad adecuada...", lamentó en directo.

Tal era el disgusto del afectado que María Patiño decidió entonces reivindicar su figura en televisión, quizás notando que su compañero no se sentía despreciado únicamente por el rechazo de los diseñadores. "Quién no va a querer vestir a una persona que ha formado parte de la historia de la televisión, con la capacidad de hacer feliz y entretener a la gente durante años, y con la capacidad de hacer sonreír incluso cuando estás pasando un mal momento. Eso solo lo hace Víctor Sandoval", espetó la periodista.

Lo cierto es que la ausencia de Víctor Sandoval es un reflejo de cómo Sálvame ha dado un giro en su estrategia de entretenimiento, renovando su plantel y manteniendo únicamente a los perfiles más veteranos y ligados a la información. Así, las figuras que aportaban más diversión y tramas propias que noticias, como es el caso de Sandoval, se han visto claramente perjudicadas por el cambio.

Fichajes como el de Pipi Estrada o Isa Pantoja, que aportan frescura y contenidos propios como personajes, han desplazado a perfiles como el de Víctor, cuyas tramas con Nacho Polo están más que agotadas sin que haya sabido encontrar una nueva función en el formato.

A pesar de ello, Sálvame ha demostrado en sus 13 años de historia que nada de lo que pasa en el programa es definitivo. Es más, el formato tiene una gran capacidad para darle la vuelta a los conflictos y convertirlos en tramas internas con las que rellenar la escaleta y atraer a la audiencia. Esto mismo podría pasar con Víctor Sandoval, algo que ya se ha visto este jueves en el programa, cuando Kiko Hernández ha abordado el conflicto de su compañero con la dirección y considera que Víctor "no está bien".

"Tiene un cuaderno donde apunta todos los días la gente que viene al programa. Por ejemplo, Rafa Mora ha venido dos días... Con eso se envenena y va contando por ahí que todos le odian", afirmaba Hernández, que asegura que el colaborador "luego hace un reencuentro mensual y anual de las colaboraciones y el cálculo aproximado de lo que ha podido ganar cada uno".

Tras toda la tarde mostrando preocupación por Víctor Sandoval, que estaba incomunicado, el colaborador finalmente aparecía en la puerta de su casa para hablar con el programa: "Esto es un apartamento, que se paga con el aire. Ayer metí la pata, a lo mejor no fue adecuado, lo siento, pido perdón. La vida es muy dura y no sé por donde salir", lamentó.

Belén Esteban animando y aconsejando como una amiga a Víctor Sandoval #yoveosálvame #SálvameMediafest2 pic.twitter.com/UNoDOL7KEC — Rafael García López 🏳️‍🌈💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) June 30, 2022

"Solamente los que sois íntimos míos sabéis lo mal que lo he pasado. Me he pasado toda la noche llorando. No entiendo nada, llevo mucho tiempo asfixiado. Tengo que leer en redes que todo lo que hago es dar pena", añadió el otrora exitoso presentador.

De aprovechar este bache, Víctor podría pasar de ser víctima a protagonista, aumentando considerablemente su presencia en el programa y sus ingresos, al menos durante unos días. Y es que, por muchos nuevos tiempos que lleguen, en Sálvame hay cosas que nunca cambian.

Sigue los temas que te interesan