‘La Granja’ regresa a Telecinco el próximo otoño: así le fue en su primera etapa en Antena 3

Telecinco seguirá pescando en los éxitos de la competencia en el pasado para levantar sus audiencias, de cara a la próxima temporada. Sobre todo, tras una temporada 2021/2022 que ha supuesto un jarro de agua fría para los datos de la cadena, viéndose superada por Antena 3 como la cadena más vista y con una tendencia en cuanto a preferencias de los espectadores que parece haber llegado para quedarse.

Mediaset España ha anunciado que adaptará el formato estadounidense The farm, que no es otro que el que emitió Antena 3 durante los años 2004 y 2005 bajo el nombre de La Granja, presentado por Terelu Campos. La malagueña llegaba entonces a la cadena gracias a un doble fichaje junto a su madre, María Teresa, que se hacía cargo de las mañanas con el magacín Cada día. Un movimiento histórico donde la matriarca de Las Campos dejaba la cadena donde había disfrutado de sus mayores triunfos, Telecinco, aunque finalmente no resultada todo lo fructífero que desearía. Su magacín fracasó frente al estreno de El programa de Ana Rosa y, tras intentarlo con Lo que inTeresa, terminó volviendo a Telecinco un tiempo después con el recordado Qué tiempo tan feliz.

Terelu en La Granja en Antena 3

Pero, volviendo al presente, no es la primera vez que la cadena de Fuencarral lleva a cabo una maniobra como ésta. Hay una cosa que te quiero decir y Déjate querer son formatos demasiado similares al Hay una carta para ti que presentó ya hace una década Isabel Gemio en Antena 3. Tampoco se cortó en seguir resucitando otros formatos, aunque con distinta suerte, como El precio justo y Alta tensión. Ahora con el regreso de La Granja, la cadena busca un revulsivo a un prime time carente de éxitos y tras la incertidumbre de cómo funcionará lo nuevo de La isla de las tentaciones. Un programa que, pese a su éxito, ya mostró síntomas de agotamiento en su última edición debido a la emisión de hasta cinco temporadas seguidas en apenas dos años.

'La Granja', un reality correcto para las audiencias de Antena 3

Con gallinas y ovejas en plató incluidas, Terelu Campos estrenaba el formato en septiembre de 2004 como una de las grandes apuestas de la temporada de Antena 3. El enésimo intento -luego incluso vendrían más- de un género que hoy se le sigue resistiendo a la cadena en toda su historia -a excepción del éxito sorpresa que supuso en su día Confianza Ciega-.

Entre los concursantes de esa primera edición, cuya ganadora fue la presentadora y actriz Loreto Valverde, se encontraba el nadador David Meca y la torero Cristina Sánchez, el deportista Paco Fernández Ochoa, la drag queen Shangay Lily, famosos como Fran Murcia o Jorge Juste o la pareja que se formó dentro de la casa formada por Olivia de Borbón y Alonso Caparrós, entre otros.

Pese a no ser un gran éxito de audiencia, Antena 3 se mostró contenta con el resultado cuyas galas se movieron entre los 2,5M y los 3M de espectadores cada semana con cuotas siempre por encima del 20% de audiencia y alcanzando el 25% hasta en tres ocasiones. Su gran final batió récords con 3,6M y un 23,5%.

Tres meses donde famosos acostumbrados a las comodidades propias del siglo XXI se las veían y deseaban para llevar a cabo cosas tan cotidianas como lavar, comer o alimentar a los animales, como auténticos granjeros sin recursos tecnológicos y poca ayuda eléctrica en la casa.

Con estos datos, es lógico que Antena 3 decidiera darle una segunda oportunidad y renovó a La Granja para una edición en 2005, de nuevo con la mayor de las Borrego Campos como presentadora. Esta vez el plantel de concursantes estaba formado por nombres como las actrices Alicia Machado o Susana Estrada, cantantes como la eurovisiva Lucía o María Jesús (la del acordeón), Rappel y Two Yupa, la omnipresente María Jesús Ruiz, Dani DJ o el presentador Fernando Acaso. Una edición con mucha menos solera en cuanto a nombres, pero que dejó momentos épicos como los sugerentes audios de Acaso y la actriz de telenovelas Alicia Machado dando suelta a sus deseos más primarios…

[Brenda Cerdá (‘Acorralados’) prepara sus memorias: “En mi pueblo me drogaron y lo grabaron”]

Antena 3 no tuvo la misma suerte con la segunda edición de La Granja y pese a los 3M del estreno y el 20% de share, las galas cayeron por debajo de los dos millones de telespectadores y de la barrera psicológica -por aquel entonces- del veinte por ciento. Su final fue de 2M y el 19%. Una perdida considerable de seguimiento que hizo meditar a Antena 3 y finalmente decidió no volver a confiar en el formato.

'Acorralados'

No obstante, años después y bajo el nombre de Acorralados: Aventura en el bosque, Telecinco rescataba el formato en 2011. Fue presentado por Jorge Javier Vázquez como moderador de las galas semanales, Raquel Sánchez-Silva en el establo y Christian Gálvez en el Última hora y los debates semanales.

Eran otros tiempos más felices para Telecinco, donde prácticamente todos sus realities funcionaban sin problema. Acorralados, que ganó Nagore Robles, y que tuvo entre sus concursantes a Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi o Regina Do Santos, ya empezó a incorporar a personajes salidos de otros programas de la cadena o propios del universo Mediaset como Mari Ángeles Delgado, madre de Aída Nizar; Raquel Bollo; los viceversos Brenda Cerdá y Pedro Reche o la acróbata vaginal Sonia Baby.

El programa estuvo a la altura de la primera edición de La Granja en Antena 3 con una media de 2,5M de media y cuotas entre el 18% - 20% de share cada semana, con una final que reunió a 3,3M y el 24,4% de audiencia. Pero inexplicablemente, jamás Telecinco decidió darle una segunda oportunidad hasta la temporada que viene, más de una década después.

De momento, se desconoce si decidirá mantener alguno de los dos nombres que ha tenido el formato en España o apostar por respetar el nombre en inglés tal y como hizo en Secret Story. ¿Estamos ante el resurgimiento de un viejo formato? Esto es lo que desea Telecinco.

Sigue los temas que te interesan