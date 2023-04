'Tu cara me suena' vuelve a liderar a la baja, mientras que 'Viernes Deluxe' consigue recuperar terreno

'Tu cara me suena'.

Tras el fallido intento de atraer audiencias con un especial sobre Ana Obregón y su maternidad subrogada, las aguas han vuelto a su cauce para vivir un nuevo enfrentamiento entre Tu cara me suena y Viernes Deluxe. El talent-show ha vuelto a mostrar su dominio absoluto de la noche del viernes, a pesar de seguir liderando a la baja. Eso no ha impedido que el magacín haya recuperado terreno.

La quinta gala de Tu cara me suena ha consolidado el perfil de favorito de Jadel, quien se convirtió en el segundo concursante en ganar dos veces. El tinerfeño se alzó con la victoria por su imitación de Luis Miguel con el tema La incondicional. Le siguió muy de cerca Andrea Guasch, quien se quedó en segunda posición por solo un punto con su imitación de Kate Bush y su emblemática canción Running Up That Hill. Por otro lado, el Deluxe puso toda la carne en el asador, al contar como invitado a Yulen Pereira, quien habló sobre su ruptura con Anabel Pantoja; además de sentar en el polígrafo Miriam, la hija de Ginés Corregüela.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’; la quinta gala de Tu cara me suena obtuvo un 17,9% de cuota de pantalla y 1.702.000 espectadores. El talent-show pierde 1,4 puntos frente a la anterior entrega y se deja 145.000 televidentes. Se trata de la segunda semana consecutiva en la que el talent pierde cuota y espectadores. Telecinco ha recuperado Viernes Deluxe, que mejora mucho sus datos, con un 13,5% de share y 1.202.000 espectadores. El magacín logra 4,4 puntos más frente al especial de Ana Obregón y recupera 328.000 televidentes.

#TCMS5 #TuCaraMeSuena firma un 17.9% de share y 1.702.000 espectadores en el PT de @antena3com



🟠 LÍDER en su franja



🎤 Más de 5.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con @TuCaraMSuena#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ZI0iWTJETN — Dos30' (@Dos30TV) April 29, 2023

El cine volvió a ser la alternativa al talent-show y al magacín. La 1 logró liderar entre la oferta cinematográfica con El puente de los espías, con un 7,4% de cuota y 815.000 espectadores. Le siguió Cuatro con Guardianes de la Galaxia, que consiguió un 6,6% de share y 728.000 televidentes. Último puesto de la noche para La 2 con Vete de mí, que se emitió con motivo del primer aniversario de la muerte de Juan Diego, que obtuvo un 2,5% de cuota y 297.000 espectadores.

Mientras, laSexta Columna anotó un 5,4% de cuota y 595.000 espectadores con el reportaje Top: El juguete represor de Franco. Por otro lado, Equipo de investigación obtuvo un 5,3% de share y 623.000 televidentes con El precio de los alimentos.

Ya en la tarde, las dos ediciones de Sálvame lograron dominar las dos primeras franjas de la tarde frente a las telenovelas de La 1 y Antena 3. Sálvame Limón dominó con un 11,4% de cuota y 1.061.000 espectadores frente a La promesa, que quedó en segunda posición con un 11,4% de cuota y 992.000 espectadores, y Amar es para siempre, que quedó tercera con un 9,9% de cuota y 875.000 espectadores. En el caso de Sálvame Naranja, lideró con un 14,1% de share y 1.132.000 televidentes, dejando en segunda posición a Pecado original, con un 12,5% de share y 964.000 televidentes y en tercer lugar a El paraíso de las mujeres, que obtuvo un 7,2% de share y 576.000 televidentes.

👏🏻 GRANDE @salvameoficial que ayer promedia +2.3 millones de contactos en sus más de 3 horas de emisión



🍋 Limón: 11.4% y 1.061.000 espectadores LIDER



🍊 Naranja: 14.1% y 1.132.000 espectadores LÍDER#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zUzcmU8Vfs — Dos30' (@Dos30TV) April 29, 2023

Y ahora, Sonsoles lideró de nuevo la siguiente franja de la tarde con un 12,2% de cuota y 843.000 espectadores. El comodín de La 1 obtuvo un 7,9% de share y 553.000 televidentes, mientras que El cazador firmó un 10,3% de cuota y 742.000 espectadores. 25 palabras tuvo un 9,8% de share y 674.000 televidentes.

Pasapalabra dominó holgadamente la última franja de la tarde. El concurso presentado por Roberto Leal obtuvo un rotundo 21,4% de cuota y 1.707.000 espectadores. Aquí la tierra volvió a ejercer como alternativa, con un 10,8% de share y 888.000 televidentes. Tercer puesto para Reacción en cadena, con un 8,3% de cuota y 668.000 espectadores.

🔠 La emisión de @PasapalabraA3 de ayer congregó a 1.707.000 espectadores y alcanzó el 21.4% de cuota.



➡️ El concurso presentado por @RobertoLealG registró 3.170.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA) #Pasapalabra #Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/LpSUmTioHP — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 29, 2023

En la franja de la mañana, Aruser@s consiguió posicionarse como el matinal con mejor cuota de pantalla, con un 18,7% de share y 405.000 espectadores. Pero El programa de Ana Rosa obtuvo mejor rendimiento, dado que su duración es mayor, con un 16,8% de cuota y 429.000 televidentes. Le siguieron Espejo Público, con un 11,5% y 287.000 espectadores y La hora de La 1, con un 7,8% de cuota y 163.000 espectadores. La ruleta de la fortuna lideró en la última franja de la mañana con un 20,3% share y 1.390.000 televidentes frente a Ya es mediodía, que tuvo un 13,7% de cuota y 872.000 espectadores, y Al Rojo Vivo, que se conformó con un 10,7% cuota y 397.000 espectadores.

Por último, Antena 3 Noticias sigue liderando los informativos, tanto en su edición en la sobremesa como en la vespertina. La primera edición logra un 19,7% de cuota y 1.828.000 espectadores, siendo el programa más visto de la jornada. Mientras, la segunda edición obtiene un 18,7% de share y 1.781.000 televidentes.

