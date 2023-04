La reacción de Alba Carrillo tras su fulminante despido y veto de Telecinco: "Se cierra un ciclo"

La 'lista negra' de famosos vetados en Mediaset continúa ampliándose. Tras conocerse que la directiva actual, liderada por Alessandro Salem, había agregado a Carmen Lomana, Georgina Rodríguez y Bigote Arrocet a los nombres de personas nones gratas; la última inclusión ha sido la de Alba Carrillo, la cual ha sido despedida de los programas en los que colaboraba. La modelo ha compartido ya sus primeras palabras tras su cese: "se cierra un ciclo".

Carrillo era colaboradora habitual de Ya es mediodía, además de haber sido concursante de realities como Gran Hermano VIP o Supervivientes y del talent-show Mediafest Night Fever. Precisamente, su nombre saltó a la polémica a finales del años pasado, tras ser la protagonista del desliz que cometió Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de Unicorn Content.

Su affaire provocó que la modelo se convirtiese en uno de los temas principales del canal, sentándose ante el polígrafo del Deluxe; además de provocar que surgiesen nombres que defendían a un bando u otro cuando Carrillo comenzó a atacar duramente al exguardia civil, como el de Marta López, donde supuestamente la modelo y el ganador de Supervivientes 2020 tuvieron su aventura, o el de Cristina Porta, quien salió a defender al también excolaborador de Ya es mediodía.

Lo que ha sorprendido de la reacción de Alba Carrillo es que sus palabras son de agradecimiento a sus compañeros y una despedida llamativamente cordial, a pesar de las circunstancias. "Lo primero: agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo. La televisión es mi medio natural y allí soy feliz", escribía la modelo en su cuenta de Instagram, acompañada con un tutorial para hacer roll-ups de helado.

"Se cierra un ciclo, pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos. ¡Espero que me acompañéis! ¡Nada me haría más feliz! Gracias por quererme, es mutuo", concluía. De momento, se desconocen los motivos por los que Mediaset ha optado por incluirla junto con los 16 nombres 'vetados'.

La salida de Alba Carrillo ha coincidido con el debut de Irene Junquera en Ya es mediodía. La excolaboradora de El chiringuito de Jugones releva a la modelo en el programa presentado por Joaquín Prat. La periodista llevaba una larga temporada centrada en la información deportiva, al participar en programas como El golazo, El Rondo o El desmarque.

Su fichaje por el programa de Unicorn Content, supone su vuelta al canal principal de Mediaset, al que estuvo ligada primero como presentadora con All you need is love... o no y como participante de Gran Hermano VIP, donde coincidió, precisamente, con Alba Carrillo.

