Tres años del adiós de Irene Junquera a El Chiringuito: de compañera de Risto Mejide a GH VIP

Se cumple un nuevo aniversario del último programa en el que Irene Junquera estuvo sentada en el plató de El Chiringuito. La periodista madrileña se convirtió en un rostro muy conocido, y también querido, de la parrilla televisiva. Como 'Voz del Espectador, pasó de estar en Punto Pelota al programa ahora de MEGA, siempre de la mano de Josep Pedrerol. Pero su salto llegó el día en el que le comunicaron que pasaba a ser una tertuliana más del equipo.

Sin embargo, Irene Junquera decidió dar un paso a un lado, pese a que su carrera siempre había estado ligada al periodismo deportivo. Lo anunció en el plató que había sido su casa durante tanto tiempo y con un Josep Pedrerol visiblemente emocionado: "Irene siempre será la niña de mis ojos".

Solos en el plató, su despedida se convirtió en una entrevista. "Los primeros años fueron muy duros porque éramos pocos y lo hacíamos todo" o "No soy una estrella para nada. Soy exactamente igual", dijo la periodista. "De El Chiringuito me quedo con todo. El espíritu de trabajo, el esfuerzo y no rendirme nunca", apuntó una Irene Junquera que recibió cariñosos mensajes de todos sus compañeros.

También habló sobre su relación con Pedrerol, la que comparó con un matrimonio: "En los matrimonios hay veces que hasta no te hablas con tu pareja. Nosotros hemos tenido ratos de pasar muchas horas al día juntos y casi ni hablarnos, pero siempre que nos hemos sentado a hablar, todo se ha solucionado". Para al final salir del estudio entre lágrimas. Era un adiós.

Una vida nueva

La madrileña continuó en la familia de Atresmedia, aunque para dar un giro a su carrera y ser una de las colaboradoras habituales de Zapeando, programa que por aquel entonces presentaba Frank Blanco. Con este también colaboró en Vamos Tarde, de Europa FM, para más tarde fichar por Las Mañanas KISS.

Del deporte, al entretenimiento y... al amor. Junquera fichó por el programa que conducía Risto Mejide llamado All you need is love... o no. Espacio que volvía a traer a la televisión un formato que tanto éxito dio en su día como fue Lo que necesitas es amor, pero con un toque moderno para compaginarlo con la TV de ahora.

Después se hizo un hueco como presentadora principal en el programa Safari, a la caza de la televisión de FDF, en una vuelta al zapping de toda la vida. Pero también ha seguido ligada al periodismo deportivo, en el que colabora en medios como Mundo Deportivo o Yahoo Deportes. Pero fue otro llamativo proyecto el que ha tenido a Junquera copando la actualidad.

Gran hermana

Irene Junquera entró en la famosa casa de Guadalix de la Sierra para convertirse en una de las concursantes de la séptima edición de Gran Hermano VIP. Una aventura televisiva que despertó muchas sorpresas al principio puesto que ella misma había renegado del formato.

Pero, finalmente, decidió dejar los prejuicios a un lado y se adentró en la aventura del reality show más longevo de la televisión española.La periodista fue una de las primeras nominadas, pero se salvó de la expulsión. Finalmente, fue la séptima expulsada de GH VIP.

