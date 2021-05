Quién es Irene Junquera, la periodista que concursa en ‘Pasapalabra’ como invitada

Nombre completo: Irene Junquera Martín

Profesión: Presentadora

Estudios: Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense

Intagram: https://www.instagram.com/irenejunquera

Twitter: https://twitter.com/irenejunquera

Pasapalabra da la bienvenida a una nueva invitada. Y es que desde esta tarde el concurso que presenta Roberto Leal cuenta con la participación de la periodista Irene Junquera, que ayudará a los concursantes a acumular todos los segundos que pueda. Irene Junquera es un profesional del mundo del periodismo, aunque muchos la recordarán también por su paso por Gran Hermano VIP.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Junquera (@irenejunquera)

Irene Junquera nace en Madrid en 1985 y comienza su carrera profesional en la redacción de deportes de Punto Radio en el año 2007 para unirse, un año más tarde, al nacimiento del programa Punto Pelota de Intereconomia TV.

En 2014, comienza una nueva andadura con el mismo formato y equipo en el canal Nitro de Atresmedia TV con el nombre de El Chiringuito de Jugones. En abril de ese año, además, forma parte de la plantilla de colaboradores del programa Zapeando, de La Sexta. Paralelamente ha participado en otros espacios como No Te Cortes de los 40 Principales o Guasabi en Cuatro.

En 2017 da el salto a Mediaset, y presenta junto a Risto Mejide y David Guapo All you need is love... o no. En 2019 decide entrar en la casa de Gran Hermano VIP, un trabajo que muchos no entendieron.

“Viendo un día esto le dije a mi representante que esto podía molar. Yo sabía que había gente que me iba a matar, pero son prejuicios. La gente que lo ve me va a conocer más y eso me hace feliz. Y la gente que no lo ve, son prejuicios, y eso dice más de ellos que de mí”, aseguró durante su estancia en la casa. En el reality se convirtió en la quinta eliminada.

Desde entonces, Irene Junquera trabaja en programas como El desmarque de Cuatro, o en diversos formatos radiofónicos de Radio Marca, siempre ligada al mundo deportivo.