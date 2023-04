‘Operación Triunfo’ volverá de la mano de Amazon Prime Video y tendrá galas semanales y 24 horas

Uno de los talent shows más queridos de nuestra televisión regresa. Tal como adelanta en exclusiva Vertele, Operación Triunfo tendrá una nueva edición, que se disfrutará entre finales de 2023 e inicios de 2024, que contará con galas en directo y un canal 24 horas para seguir todo lo que sucede en la academia. Lo llamativo es que en esta ocasión no se verá en una televisión en abierto, pues sus derechos los ha adquirido Amazon Prime Video. En ese sentido, existe la posibilidad de que Twitch forme parte del proyecto, pues es propiedad de la misma compañía y es un éxito con sus directos en la actualidad.

Este acuerdo, que se firmará en los próximos días, supone la apertura de la plataforma a los eventos en directos, pues hasta ahora Prime Video había ofrecido otros realities y talent shows, pero con emisión en diferido. Entre ellos se puede destacar Celebrity Bake Off, donde concursó, entre otros, Chenoa, a quien conocidos precisamente gracias a Operación Triunfo. El mismo portal apunta a que Netflix estuvo interesada en el formato, al igual que Movistar Plus+.

Hay que destacar que desde hace mucho tiempo la productora Gestmusic abría la puerta a que el regreso de Operación Triunfo fuese en una plataforma de pago. “Si a los 1.160.000 suscriptores que tenemos en el canal de YouTube les propusiera hacer OT a cambio de tres meses, a 3 euros al mes... Ya tengo para hacerlo y me sobra. Seríamos capaces de hacer, por ejemplo, un YouTube Premium, hacer OT allí dentro y que los suscriptores pagaran nueve euros en tres meses”, comentaba su director, Tinet Rubira, precisamente a Vertele en junio 2020. En 2022, el propio Rubira creó revuelo en Twitter cuando un usuario pidió la vuelta de Operación Triunfo y él respondió “tus deseos son órdenes”.

Hace unas semanas, por otro lado, Noemí Galera, última directora de la academia de Operación Triunfo, dejó en el aire el regreso del formato en Días de tele. Allí se rescató el casting en el que participó Rosa López, y la artista granadina reconoció que mintió en el mismo porque tenía “que venderse”. Galera entonces explicó que en este tipo de pruebas no hay que mentir. “No hace falta mentir en los castings. A Rosa no le hacía falta. Hay que estar muy seguro, muy contento y muy orgulloso de como es uno. No hace falta mentir. Lo digo por si, en algún momento volvemos, que nadie mienta”, aseguraba Galera, en unas palabras que ahora adquieren un nuevo significado.

De esta manera, Amazon Prime Video será el tercer hogar de Operación Triunfo, formato que estrenó La 1 en 2001 para elegir a su representante en Eurovisión. Tras tres ediciones, pasó a emitirse en Telecinco entre los años 2005 y 2011. En 2017 regresó a TVE, donde emitió tres temporadas más. Aquella última edición, en la que resultó ganadora Nia Correia, tuvo un promedio de 1,6 millones de espectadores y un 12,2% de cuota de pantalla.

