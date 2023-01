Noemí Galera no descarta el regreso de ‘Operación Triunfo’ y da un consejo a futuros concursantes

El universo de Operación Triunfo estuvo muy presente este martes por la noche en La 1. Y es que el programa Días de tele tuvo como invitada a la cantante Rosa López, quien fuese ganadora de la primera edición del formato. Y también entró por videollamada Noemí Galera, responsable de los castings del concurso en sus primeras ediciones, y quien fue directora de la academia de la última etapa del formato entre los años 2017 y 2020.

“¿Qué buscabas en los candidatos? Está claro que el hecho de que cantaran bien, pero no solo eso”, quería saber Julia Otero, la presentadora, en referencia a todo lo que un participante de un talent show debe tener además de una buena voz. Galera respondía entonces que nunca se buscaba nada, sino que se encontraban. “No vamos con una idea premeditada. Cada año se presentan personas diferentes. Siempre hay que ir con la mente abierta, las orejas muy abiertas y dejarte enamorar por los candidatos que se presentan”, respondía Galera.

Días de tele emitió entonces el casting en el que participó Rosa López, algo que Galera recordaba muy bien, hasta el punto de reconocer que todavía se emociona. La intérprete de ‘Europe’s living a celebration’ reconocía entonces que mintió en su casting, pues dijo que sabía inglés cuando no era cierto, y lo mismo sobre tocar el piano. Algo que hizo porque consideraba que tenía “que venderse”.

[Roberto Leal: "Creo que 'OT' tiene mucha vida por delante, pero no sé dónde ni con qué presentador"]

“Desde aquí quiero decir que no hace falta mentir en los castings. A Rosa no le hacía falta”, decía entonces Noemí Galera, que valoraba que para Rosa su currículo era su voz y con eso le bastaba. “Hay que estar muy seguro, muy contento y muy orgulloso de como es uno. No hace falta mentir. Lo digo por si, en algún momento volvemos, que nadie mienta”, aseguraba Galera, dejando así la puerta abierta a un posible regreso de Operación Triunfo.

Hay que recordar que TVE tenía la opción de renovar Operación Triunfo por una nueva edición hasta abril del pasado 2022, pero decidió no hacerlo. El pasado verano, Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol desde 2011, era tajante sobre un posible regreso del formato: “Si OT 2022 no es en RTVE, lo veremos en otro sitio, no vamos a dar el formato por muerto”. Unas palabras que sirvieron como base para quinielas sobre en qué cadena podría volver el talent show, o si podría verse a través de alguna plataforma.

Archivado en La 1, Operación Triunfo, Televisión

Sigue los temas que te interesan