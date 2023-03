Manu Tenorio zanja la polémica del grupo de WhatsApp de 'OT' en 'Fiesta': "No estoy en ningún chat"

La polémica sobre el supuesto borrado del famoso grupo de WhatsApp de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo sigue trayendo cola. Todo a raíz de unas declaraciones de Manu Tenorio, quien habló en Socialité y donde revelaba que la relación de los antiguos ‘triunfitos’ estaba rota y que ese chat ya no existía. Unas declaraciones que causaron un gran revuelo y que el propio cantante sevillano quiso aclarar.

Aprovechando que acudía a Fiesta para hablar de su último sencillo, Tu teoría, el artista no dudó en abordar directamente la polémica. De hecho, con toda confianza, le pidió a Emma García que pusiese el vídeo de sus declaraciones. En ellas, se veían cortes de sus declaraciones en las que, justamente, hablaba de la falta de relación con sus excompañeros. “¿Hay chat o no hay chat? Porque no sé yo si alguien mantiene un chat durante 20 años, durante tanto tiempo”, preguntó la guipuzcoana.

“Los grupos de WhatsApp vienen y van, realmente no sé si el grupo sigue existiendo o no, yo me salí hace tiempo igual que me salgo de otros muchos grupos, sin más”, destacó, restándole importancia a la supuesta polémica, dado que sus declaraciones provocaron reacciones de otros ‘extriunfitos’ como Naím Thomas o Mireia, así como Chenoa y Nuria Fergó fueron cuestionadas sobre ello en eventos a los que acudían. El sevillano señaló, además, que no está en ningún grupo de WhatsApp. “No sé si hay alguno clandestino y no estoy, pero tampoco pasa nada”, añadió.

Tenorio consideró que las supuestas controversias alrededor del vínculo entre los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo residen en un problema de nostalgia. “El problema, entre comillas, es que durante un tiempo nos llevamos extraordinariamente bien. Vivimos un momento histórico en el que nos unieron muchísimas cosas, pero como es natural la gente comienza nuevas etapas y se dispersa”, expuso.

“Hay una parte que les haría ilusión que siguiéramos manteniendo esa cohesión como en ese momento. Y esto pasa en cualquier familia, pues imagínate en un chat”, continuó. Cuando Aurelio Manzano le preguntó con quién seguía manteniendo el contacto, el sevillano recalcó que, de una forma u otra, aún tiene vínculo con todos sus excompañeros. Eso sí, como todo en la vida, destacó algunos nombres con los que sí que mantiene un contacto de mayor asiduidad. “Guardo relación con la mayoría. Pero con Nuria Fergó guardo una relación maravillosa y la admiro mucho. Con Alejandro Parreño también”, confesó.

Con estas declaraciones, el cantante sevillano buscaba cerrar la controversia. Lo cierto es que los últimos meses, ha surgido la polémica a raíz de declaraciones de varios de los exparticipantes. Es el caso de la amistad entre Chenoa y Rosa o cómo la actual jurado de Tu cara me suena habló sobre su cuarto puesto en el talent-show.

