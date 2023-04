The Macarena ('DRE') explica el inicio de su transición: “Está siendo difícil, pero ya no tengo miedo”

The Macarena en una imagen promocional de 'Drag Race España'

La artista andaluza The Macarena se convertía el pasado domingo en la sorpresa de la tercera temporada de Drag Race España. Y es que ella fue la primera eliminada de la primera edición, y dos años después ha vuelto a tener el derecho de pelear por la corona con una nueva hornada de reinas. Se convertía así en la primera concursante repetidora del formato en nuestro país, y la primera del mundo que participa en dos temporadas regulares no consecutivas.

Aprovechando el tirón que ha tenido en su regreso, The Macarena ha querido sincerarse de un aspecto personal a través de sus redes sociales, y en el que explica que está realizando la transición. Lo hizo a través de un vídeo que reconocía que le costó trabajo grabar, y que decidió “subirlo porque el primer paso importante precisamente que tuve que dar para poder empezar a transicionar fue intentar de dejar la disforia a un lado y dejar de pensar tanto todo”, escribía en Instagram. “Espero que podamos tener una conversación constructiva y espero que me veáis como soy”, añadía en la publicación.

En el vídeo en sí aparecía la que fuese presentadora de Sí lo digo compartiendo “una cosa, que creo que mucha gente ya supone. Pero por el momento que estamos viviendo ahora mismo en general es importante hacerlo. Desde que volví de grabar Drag Race estoy transicionando, y sé que va a haber repercusiones, y que no a gustar, y por esa misma razón sé que tengo que hacerlo”, reflexionaba en voz alta, y pidiendo disculpas por el sueño que tenía y cómo los pensamientos se le pisaban uno sobre otro.

“Está siendo difícil, pero a la vez muy bonito, estoy más contenta de lo que estado nunca, soy más yo de lo que he sido nunca, siento que ya no tengo miedo”, aclaraba a sus seguidores. El objetivo de todo es dar “luz a su proceso” y crear un diálogo con quien quiera hablar con ella del tema y preguntarle lo que considere oportuno.

Hay que destacar que en la primera edición de Drag Race España The Macarena se presentó como una persona no binaria. En la actualidad, tal como ha explicado la andaluza a este portal, se identifica como transfem, esto es, las personas que fueron asignadas como hombre al nacer, pero que se identifican parcial o total con un género femenino o cercano a mujer. Además, ha detallado que el inicio de su transición ha consistido en feminizar su apariencia para “alinear cómo me siento por fuera y por dentro”, y ya ha comenzado con los trámites oportunos para llevar a cabo una transición hormonal.

