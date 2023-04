Amazon Prime Video rescata a Xuxa como presentadora de su nuevo concurso de drag queens

Fue la autodenominada “reina de los bajitos”, en España, Brasil y varios países más de América Latina. Xuxa Meneghel fue una estrella de la música y la televisión destinada a los más pequeños de la casa durante los años 90, y en Telecinco brilló con programas como Xuxa Park, donde popularizó ‘Ilarié’, ‘La danza de Xuxa’ y otros muchos temas musicales.

En España se le perdió la pista a esta artista brasileña, que continuó haciendo televisión para niños en TV Globo hasta 2014. En 2015 empezó una nueva etapa como presentadora en Record TV, y ahora, a sus 60 años, ha escrito una nueva línea de su currículo al conducir para Amazon Prime Video Caravana das drags, una nueva competición de drag queens en la que también ejerce de jueza, y donde está acompañada de Ikaro Kadoshi.

El programa bebe del espíritu que abrió RuPaul’s Drag Race, y presenta a 10 reinas que lucharán por ser la nueva “Drag Soberana” y ganar un premio en metálico de 150.000 reales. A diferencia de Drag Race, se trata de un show itinerante, que celebra cada una de las galas en una ciudad brasileña diferente. Partiendo desde Río de Janeiro, la caravana realiza paradas en Goiânia, Diamantina, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís y Belém, y sus retos tendrán que ver con el enclave en el que se desarrollen. El formato se ha estrenado este mismo viernes 14 de abril en Amazon Prime Video, y están disponibles tres episodios en versión original con subtítulos en español.

Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon y Slovakia son las diez participantes del concurso. Como el título indica, vivirán en una caravana, un autobús que hace las veces de camerino y punto de encuentro para que se conozcan más entre sí. Tras un primer desafío, que da una ventaja, se enfrentan a una gran prueba en la que se juegan la permanencia, y que se lleva a cabo en una carpa de circo. Las concursantes peor valoradas tendrán que descubrir si continúan o no en la competición pasando su billete de autobús por un lector. En cada entrega, una reina caerá eliminada.

Hay que destacar que en 2021 hubo fuertes rumores que apuntaban que Xuxa sería la presentadora de Drag Race Brasil. Esta versión, sin embargo, no se confirmaría hasta un año después, agosto de 2022, cuando se convocó el casting para participar, pero no hubo mención ninguna a Xuxa. De momento, World of Wonder no ha confirmado quién conducirá el espacio.

