Muere Carlos Tena, presentador de TVE y crítico musical, a los 79 años

El mundo de la comunicación, especialmente el de la música, vuelve a estar de luto. El presentador de RTVE y crítico musical Carlos Tena ha muerto a los 79 años, tal y como han informado varios amigos suyos en Twitter. Uno de ellos ha sido el compositor Álex de la Nuez: "Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no resumen en una frase".

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte del que fuera uno de los presentadores musicales más importantes de nuestro país participando en espacios como Popgrama (1977-1981), Música, maestro (1981), La Caja de ritmos (1983), ¿Pop Qué? (1984) y Auanbabulubabalambambú (1985-1986). Nacido en Madrid en 1943, tuvo especial relevancia en la Movida Madrileña produciendo varios discos como Mario Tenia, Johnny Comomollo, Tilburi y Paraíso.

Carlos Tena tuvo que hacer frente a uno de las mayores polémicas de la cadena pública en los ochenta: la Fiscalía del Estado interpuso una demanda contra los responsables de La Caja de los ritmos por la difusión de Me gusta ser una zorra, un tema de la banda de punk femenino Las Vulpes. La causa fue sobreseída tres años más tarde. Precisamente, el próximo 23 de abril se cumplirán 40 años de la polémica.

[La sensación de "déjà vu" de Tu cara me suena por los números de Mediafest Nigth Fever]

Ya en los noventa, Carlos Tena saltó a las cadenas privadas, y se hizo muy popular por ser jurado de Lluvia de estrellas, el programa que presentaba Bertín Osborne en Antena 3, precursor del actual Tu cara me suena de hoy día, aunque con anónimos. Tena formaba tándem con el experto en copla Lauren Postigo.

A lo largo de su trayectoria profesional, Carlos Tena trabajó para diferentes periódicos como Pueblo, Madrid, Diario 16 o El Mundo o las revistas Mundo Joven, Discóbolo, Triunfo, La Calle, Mundo Obrero, El Siglo, Cambio 16, El Papus, Imagen y Sonido y Los Aventureros. También escribió el libro Historias del Blues en 1996.

Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase — alex de la nuez (@alexdelanuez) April 14, 2023

Ha fallecido el periodista Carlos Tena, responsable de míticos y pioneros espacios musicales en televisión como 'Popgrama', 'Caja de ritmos' o 'A uan ba buluba balam bambú'. Nos queda su trabajo, a buen recaudo en este @ArchivoRTVE #DEP --> https://t.co/K1Asx7pkm6 pic.twitter.com/enMDoJNZmd — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) April 14, 2023

Sigue los temas que te interesan