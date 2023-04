Ana Rosa Quintana corta el tema del intento de suicidio de Ana Obregón por respeto a Alessandro Lequio

Y llegó el esperado día de la publicación de El chico de las musarañas, el libro que comenzó escribir Aless Lequio antes de su muerte, sucedida el 13 de 2020, y que continuó su madre Ana Obregón. Un libro cargado de pasajes muy personales. Entre los destacados, estaban los relacionados sobre el intento de suicidio de la bióloga. Un suceso que se ha convertido en uno de los temas de la crónica rosa de El programa de AR y que la propia Ana Rosa Quintana tuvo que parar, por respeto a Alessandro Lequio, presente en el plató.

Con gesto orgulloso, Ana Obregón compartía un vídeo en sus redes sociales, en el que posaba orgullosa con un ejemplar del libro que comenzó su hijo. Con su primera edición completamente vendida en preventa y con una segunda edición que ha logrado obtener también magníficas ventas antes de su publicación. La crónica social del magacín de Telecinco ahondó en ciertos pasajes en los que la creadora de Ana y los 7 narraba de manera explícita episodios personales e íntimos de su vida.

Con una parte de los episodios en los que la bióloga confiesa cómo ha vivido el proceso de pérdida de su hijo, al que consideraba "el amor de su vida" y que sirven de extensión a las apenas 20 páginas que Aless pudo escribir en vida. Pero lo que ha provocado que Quintana zanjase el debate sobre el libro es cuando el magacín compartió un fragmento en el que la actriz narraba cómo había sido su intento de suicidio y cómo Alessandro Lequio impidió que cometiese una locura.

"Salí al balcón, un séptimo piso. Me empiné sobre la barandilla, que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo", puede leerse en el libro. La propia bióloga comparte las frases que, supuestamente, le dijo su expareja para evitar que acabase con su vida. "¡Ana, por Dios, abre la puerta! Tienes algo importante que hacer, ¿recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?", comparte. "Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida", añade, lo que le impulsaría a Obregón a recurrir a la gestación subrogada para que naciese su nieta.

"Llevo 25 años casado y con una familia. Mi vida es otra"

Como cada semana, Lequio estaba presente en la crónica social del magacín. Lejos de querer ahondar en las confesiones de su ex, el italiano optó por el silencio. Es más, ha recordado de manera indirecta que ha optado por no pronunciarse (ni a favor ni en contra) sobre la situación actual de Ana Obregón o todo lo relacionado a informaciones sobre la hija de su vástago fallecido.

"Yo llevo 25 años casado y con una familia. Yo tengo otra niña. Es que mi vida es otra, yo no tengo por qué enterarme de la vida de otra gente, eso es pasado remoto", dijo, con clara intención no hablar sobre las intimidades que la bióloga comparte en el escrito. Eso sí, dejó claro que piensa comprar un ejemplar, dado que la editorial no le envió una copia.

"Lo entiendo también, porque todos los fondos están destinados a la fundación y, por lo tanto, me parece bien", expuso de forma directa. Pero no quiso abordar más el tema. Es más, tras declarar que su vida es otra, el magacín emitió un vídeo en el que se plasmaban fragmentos de libro. Lejos de provocar un debate, Ana Rosa Quintana quiso tener un gesto de empatía con el italiano, dado que dio por zanjado el tema, pidiendo al director del programa, Óscar de la Fuente, pasar otro tema de actualidad.

"Bueno, yo creo que cada uno, si quiere colaborar con la fundación, debe comprar el libro. Nosotros les hemos mostrado cuál es el contenido. Pero creo que, estando aquí Alessandro, a mí me gustaría no ahondar más en este tema. Así que te pido, por favor, Óscar [de la Fuente], que cambiemos de tema", concluyó la presentadora, dejando así zanjado el tema y llevando la tertulia social a otros terrenos.

