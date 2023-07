Mario Vaquerizo se defiende de la polémica en redes sociales por llevar una camiseta de la Legión

Mario Vaquerizo ha vuelto a vivir una polémica. El cantante de Nancys Rubias compartido una imagen suya en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas en la que aparecía llevando una camiseta de la Legión Española, un atuendo que fue duramente criticado por redes sociales. De ahí, que el artista aprovechase su visita a Así es la vida para defenderse de los ataques.

El cantante acudió al programa de Sandra Barneda para hablar sobre su relación con Alaska, también sobre la reciente muerte de Carmen Sevilla y, por supuesto, de la polémica de la foto. El madrileño quiso restarle importancia a la controversia. “Me da igual, me toca el mismísimo coño, con perdón”, comenzó a decir, para justo después tirar de ironía. “Yo no sabía que era una persona tan importante en este país”, agregó, lo que provocó que Sandra Barneda le recordarse que “hay símbolos y símbolos”, recalcando así que el tema era serio.

Una vez más, el mánager se defendió. “El símbolo soy yo. ¿Quién soy yo para decir que un símbolo es bueno o no? Yo creo en la libertad de expresión. El problema no está en que tú te pongas una camiseta, sino en la gente que quiere cuestionarte a ti porque te pongas una camiseta. Me parece una falta de respeto. A mí me educaron para ser tolerante y cada vez nos estamos volviendo más intolerantes. Estamos volviendo para atrás, como los cangrejos”, alegó.

“Cada maricón que haga lo que quiera”, compartió Vaquerizo, comparando lo que ha vivido con lo que pasó a los jugadores del Betis, quienes recibieron insultos homófobos por llevar un bolso. “No considero que haya hecho nada malo”, recalcó. “No deberíamos de hablar de esto. Muchas veces nos hacemos eco y convertimos en noticia, no una información, sino una opinión. Yo no me tengo que justificar ante nada ni ante nadie porque no considero que haya hecho algo malo. Igual que un año me pongo una camiseta que pone maricón, otro me pongo una de la Legión porque me gusta estéticamente”, prosiguió.

“Nadie puede cuestionarme, porque no me conoce. A los que me conocéis no os ofende. Cada uno que haga lo que quiera”, zanjó, para después justo pedirle perdón a Sandra Barneda por haberse puesto serio. “Perdonadme si me he puesto un poquito intenso”, se justificó. Por otro lado, la periodista quiso rápidamente terminar con el tema. “A mí me gusta que te expreses, que digas lo que piensas”, dijo.

