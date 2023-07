Alba Carrillo demanda a Mediaset y a las productoras de Ana Rosa y 'Sálvame' por "despido improcedente"

Alba Carrillo va a por todas. La modelo ha demandado a Mediaset España y a las productoras de Ana Rosa y Sálvame por un supuesto "fraude de ley" en sus contrataciones y "despido improcedente" el pasado 31 de marzo, cuando terminó su relación contractual con Unicorn Content, que está detrás del programa en el que colaboraba, Ya es mediodía.

La finalista de Supervivientes 2017 ya lo avisó en El salón del té, el canal que tiene en Twitch. "Ni con toda la lejía del mundo vais a poder lavar esa cadena. Cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres", dijo. "Nos vamos a ver en los tribunales. Estoy esperando un juicio, estoy esperando las fechas por mis condiciones de trabajo".

"Ya hablaré de ese tema largo y tendido, porque para limpiar una cadena no basta con echar a personas o vetarlas, hay que limpiar desde arriba, desde las personas de arriba", aseguró Carrillo. Días más tarde, expresó que "ha sido despedida de forma injusta, ha sido tratada mal, no tiene derecho a paro, no ha tenido certificado de empresa y no ha tenido una carta de despido".

Hay que decir que cuando se produjo la noticia, trascendió que no se trató de un despido al uso, sino que simplemente la cadena ordenó que no se le renovara el contrato. Alba Carrillo había sido una de los nombres que más contenido había dado a Telecinco en los últimos meses, después de su presunto desliz con Jorge Pérez.

Así las cosas, según informa Esdiario, el juicio tendrá lugar el 21 de diciembre a las 9.30 en el Juzgado de lo Social número 39 de Madrid. La demanda, dirigida a Unicorn Content S.L., La Fábrica de la Tele y Megamedia Televisión S.L., Publiespaña S.A.U. y Conecta 5 Telecinco S.A.U., argumenta que hay un "fraude de ley" en la contratación, que data del 13 de julio de 2016, excluyendo su participación en Supermodelo (Zeppelin) en 2007.

Los abogados de Alba Carrillo exponen que "todas las empresas para las que la trabajadora ha prestado servicios de forma continuada desde el 13 de julio de 2016 conforman un grupo de empresas a efectos laborales, el Grupo Mediaset España", tal y como aparece en la información "extraída de su propia página web". Por este motivo, consideran que la modelo debería haber sido contratada de forma indefinida.

Además, solicitan que se considere su despido como improcedente. En el caso de que se lo reconozcan, Carrillo podría optar por cobrar una indemnización o por la readmisión en la empresa. Y, según el medio anteriormente citado, la modelo ya se vio las caras con algunos de los demandados -solo acudieron representantes de Unicorn Content y La Fábrica de la Tele- en un acto de conciliación celebrado el pasado 22 de mayo, en el que no se llegó a ningún acuerdo.

Alba Carrillo a por Ana Rosa Quintana:



“Usted se ha convertido en una clasista... y apuñaló en su momento a María Teresa Campos. Cuando se hace mucha pupa al final dejas muchos cadáveres” pic.twitter.com/3QOebjJWYx — M 📺 (@casasola_89) June 29, 2023

