Zeppelin, condenada a pagar 6.400 euros a Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, por su expulsión en 'Secret Story'

Finalmente, se conocen los detalles de la victoria de Lucía Pariente a la productora Zeppelin por su expulsión de Secret Story. En diciembre de 2021, cuando Telecinco emitía la final de esta primera edición con famosos (formato que era una reformulación de Gran Hermano). En esa gala, la madre de Alba Carrillo tuvo un encontronazo con Jorge Javier Vázquez, presentador del reality, que terminó con su expulsión del plató.

Realmente, se trata de una sentencia que la propia Alba Carrillo ya adelantó semanas anteriores, al hablar sobre ella en una de sus historias por Instagram, en la que revelaba que su madre había ganado la batalla, aunque no ofreció detalles de la sentencia.

Su salida fue uno de los momentos más desagradables que se recuerda recientemente en televisión, dado que se produjeron gritos e insultos por ambas partes. Una situación incómoda en la que el de Badalona increpó tanto a Pariente como a Alba Carrillo, tachándolas de "desagradables". Un incidente que derivó en una denuncia que ha terminado dando la razón a la madre de la modelo, por lo que Zeppelin deberá abonarle una indemnización de 6.469,32 euros.

Lucía Pariente fue concursante de la primera edición de Secret Story, con el que se intentó recuperar el espíritu de Gran Hermano. En esta versión, los concursantes famosos convivían también en una casa, con la diferencia en que, en esta ocasión, cada uno escondía un secreto que el resto debía adivinar. La madre de Alba Carrillo, reservista del Ejército del Aire de profesión, fue la sexta expulsada.

Su expulsión provocó que la reservista demandase a Mediaset, a Zeppelin TV y a Jorge Javier Vázquez por despido improcedente. Al llevar el caso a los tribunales, Pariente provocó que se conociesen los detalles de su contrato, en el que estaba estipulado que cobrase 8.800 euros brutos por cada semana que pasase en la casa y, en el caso de que fuese eliminada, se llevase 640 euros por cada gala o debate en el que estuviera presente.

'Secret Story'.

Zeppelin puede recurrir la sentencia al Supremo

El juzgado de lo social de Madrid ha dado la razón a la madre de la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López, aunque parcialmente. Si bien, Zeppelin TV está condenada a indemnizar a la reservista con la cantidad anunciada, la sentencia exime de responsabilidades tanto a Mediaset como a Jorge Javier Vázquez.

La victoria de Pariente tiene opción a recurso por parte de la productora, la cual tendría que llevar la causa al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue la que, inicialmente, rechazó el recurso de Zeppelin, lo que le obliga a la compañía a llevar a una instancia superior.

Zeppelin, a través de sus representantes legales, alegaba que Pariente ya habría recibido distintas cantidades de dinero como indemnización por poner fin a su contrato. La productora expuso que se le abonaron 3.323,49 euros entre septiembre y diciembre de 2022. Con lo cual, Zeppelin pidió que estos pagos fuesen descontados del monto que debe abonarle a la reservista.

El TSM compartió que dichos pagos no aparecían reflejados en los hechos probados y que la compañía no había elegido la senda jurídica adecuada para modificarlos, dado que Zeppelin no los expuso en el juicio. "Por tanto, no pudo ser objeto de contradicción". Además, la empresa ha sido condenada a hacerse cargo de los costes judiciales del proceso.

