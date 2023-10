‘GH VIP’ no termina de despegar: ¿Ha llegado el fin de la era de los realities de Telecinco?

Hubo un tiempo en el que Telecinco se podía inventar cualquier reality y el espectador se lo comía con patatas. Ya fuese un formato de éxito internacional, como Gran Hermano y su versión VIP o Supervivientes, hasta otros más económicos (y de éxito menor, por extensión) como aquel Campamento de verano o Pasaporte a la isla. Sin olvidarnos, por supuesto, de aquella única y mágica temporada de Hotel Glam.

No había quien hiciese sombra a Telecinco en ese sentido, y mira que Antena 3 probó suerte con realities ambiciosos como El bus, La vuelta al mundo en directo o hasta tres temporadas de Supervivientes con famosos. Sin embago, en los últimos años, los realities de Mediaset han ido perdiendo más y más fuelle. Y no hablamos ya de productos como The Bachellorette: para toda la vida, que acabó de emitirse en Cuatro y a deshoras.

La actual temporada de GH VIP no está generando el interés que se esperaba. El reality de convivencia por excelencia ya interesa, por las razones que sea: casting, presentadora o inserte aquí el motivo que considere oportuno. Solo la primera semana la gala del estreno y el primer debate superaron la barrera psicológica del millón. El resto se iba mantenido como puede, sacando la cabeza para no terminar de hundirse.

El pasado viernes, por sorpresa, entre comillas, Oriana Marzoli decidía abandonar el concurso de forma abrupta y rodeada de polémica. Según la organización, abandonó, y la que fuese tronista de MyHyV dice que lo que nos estaban mostrando en televisión no se ajustaba a la realidad. En cualquier caso, la gala del pasado domingo sí consiguió destacar con un 13% y 1.090.000 espectadores. El reality se imponía así en share tanto a Secretos de familia como al cine de La 1, aunque la cifra sigue dibujándose bastante modesta.

¿Ha terminado la era de los realities en Telecinco? Los datos nos invitan a pensar que sí. Habría que remontarse al año 2021, cuando se estrenó Secret Story: La casa de los secretos. Una suerte de Gran Hermano sin la marca Gran Hermano (que estaba parada por el caso de Carlota Prado) que fue líder en todas sus noches, y que logró un buen 17,1% de cuota con 1,7 millones de media. Sus datos eran decentes, pero no espectaculares como lo fue, por ejemplo, la edición de 2019 de GH VIP, que cerró con una media de 3,2 millones y un 32,3%. Hasta La casa fuerte, reality low cost veraniego, logró mejores datos: un 19% con 1,9 millones.

En lugar de dejar descansar el formato, la cadena enlazó la edición de famosos con otra de anónimos. Se suponía que se volvía la esencia más pura de los realities, pero el interés decreció de forma brutal. Firmó un 12,4% con 1,3 millones, a inicios de 2022. Luego llegaría Supervivientes 2022, que tomó un poco de oxígeno y alcanzó los dos millones de media con un 20,2% de cuota.

En septiembre de 2022, Telecinco quiso inventar la rueda y dar una vuelta al universo de los realities. Se hizo con los derechos de The Farm, emitida anteriormente como La Granja y Acorralados. Su fin no era retransmitir la vida en directo y tener galas al uso, al menos, en un primer momento. Sin embargo, a última hora se cambiaron los planes y se apostó por las clásicas entregas desde plató con conexiones con la granja de famosos. Como no funcionó demasiado, unas semanas después, comenzó a ser todo en directo. Cerró con una media de escaso un millón de espectadores y un 11% de cuota. Y el dato empeoró cuando justo después se volvió a estrenar otra edición, más corta, eso sí. Aquella se conformó con 926.000 espectadores y un 9,7% de media. Cada reality parecía quedarse más lejos que el anterior, con excepción de Supervivientes. El concurso de Honduras seguía tirando, manteniéndose como uno de los programas con mejor cuota de la cadena. La temporada de 2023 logró 1,6 millones y un 17,5%.

El descalabro vino este verano, con ¡Vaya vacaciones!, donde parejas de famosos acudían a un resort y donde se ponían a trabajar para su sorpresa. Solo fue líder en su estreno y en su final. El día que Jorge Pérez y Cristina Porta se alzaban con la victoria anotaron un 9,7% de share y 762.000 espectadores. Esto representaba la final menos vista de un concurso de telerrealidad en la cadena, y tuvo como media 9,9 puntos con 812.000 seguidores.

Y ahora llegamos al punto de GH VIP. El programa no está interesando como debería. Tanto es así que de las tres galas que ha llegado a tener a la semana quedan ya solo dos: la de expulsiones/nominaciones y los debates. La cadena parece tener fe en que todavía arranque el interés del público, y ha colocado resúmenes en las tres primeras noches, para ver si así captan nuevos seguidores. La tarea no parece fácil en absoluto. Y más, sin programas como Sálvame que hagan ruido y humor a partes iguales. Porque hay tramas como la del chófer Gustavo que intentan dar de qué hablar, pero quizá no hayan encontrado el tono adecuado para venderlo.

Una vez que acabe GH VIP, Telecinco debería hacer un análisis de su modelo de televisión. Porque ya no es la Telecinco de antaño, la que tenía un público fiel que se bebía sus realities hasta tres noches por semana. Es más, a veces, ni quiera sabemos cómo es la Telecinco actual, ni qué demanda su público.

