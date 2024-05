La revolución que planea Telecinco en la tarde: encarga un 'talk show' en la franja de 'TardeAR' y 'Así es la vida'

Se avecinan cambios en Telecinco de cara al próximo curso. Parece que la cadena principal de Mediaset España no se conforma -no debe- con ser la segunda cadena más vista después de que Antena 3 acabara con un ciclo histórico hace 31 meses. No será fácil darle la vuelta a la tortilla, pero el primer paso es remontar el vuelo en las tardes, una franja clave para ser primero en el acumulado mensual.

Ni Así es la vida ni TardeAR están obteniendo el rendimiento deseado. El programa que presenta Sandra Barneda y César Muñoz se mueve en el unidígito en una franja dominada por las series diarias, mientras que el infoshow que pilota Ana Rosa se mueve en torno al 11-12%, una cifra que empeoran los datos de la última etapa de Sálvame en Telecinco.

Son estos los motivos por los que la cadena de Fuencarral planea una revolución. De acuerdo con la información de El Plural, Telecinco habría encargado un talk show a Boomerang TV, la productora responsable de La Voz, La Moderna y el Benidorm Fest. Se trataría de un espacio que podría recordar a El diario de Patricia.

El programa tendría como punto de partida testimonios y visitas de personajes anónimos para que los espectadores puedan conectar con las experiencias o vivencias de los invitados. Una fórmula que tiene éxito en las autonómicas, como ocurre con La tarde aquí y ahora de Juan y Medio en Canal Sur y En compañía de Ramón García en Castilla-La Mancha TV.

Eso sí, este nuevo formato se encuentra en fase embrionaria y a la espera de que Telecinco dé luz verde. De hacerlo, la tarde cambiará necesariamente aunque se desconoce cómo ese movimiento afectaría a las actuales ofertas de la tarde, Así es la vida o TardeAR. Hay que recordar que hace pocos días, se rumoreó la vuelta de Ana Rosa a las mañanas, algo que su productora, Unicorn Content, lo negó.

En todo caso, de este proyecto se puede sacar otra lectura. Y es que la nueva Mediaset ha levantado el veto a Boomerang TV como ha ocurrido con Shine Iberia. El origen de la polémica se remonta a 2018, cuando Antena 3 se hizo con los derechos de La Voz, después de que el grupo no renovara sus derechos. Paolo Vasile lo entendió como una traición y rompió todo tipo de relación.