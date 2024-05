El 'tierra trágame' de Máximo Huerta en su etapa como reportero: "Yo a la masturbación no voy"

Máximo Huerta, Clara Lago y J. J. Vaquero fueron los invitados de esta semana de Martínez y Hermanos. Los tres compartieron confidencias y risas con Dani Martínez, si bien la que contó el periodista de Utiel (Valencia) fue la más sonada de la noche.

Huerta tuvo que remontarse a sus primeros años de andadura en el mundo de la comunicación, cuando trabajaba como reportero en el extinto Canal Nou. Un día, mientras cubría una manifestación en un pueblo valenciano, vivió una divertida anécdota con una señora que se sumó a la conexión en directo para la cadena autonómica.

"Había unos tranvías que atravesaban los pueblos y había tragedia, bastantes muertos, porque el paso a nivel iba de aquella manera. Vale, pues yo era periodista, me mandaron cubrir la noticia y en directo", recordó Máximo, añadiendo: "Vale, me pongo allí, con toda la manifestación que iba a haber de los vecinos, para que soterrasen las vías del tren".

"Me dijeron: '¿Estás preparado?'. Y yo: 'Sí, estoy preparado'. Pues me pusieron a una señora al lado. Le dije que eso era para Canal Nou, en valenciano, y le pregunté: '¿Usted esto lo sufre, como el resto de vecinos?'", relató el presentador de La vida al Màxim (À Punt).

La vecina pidió a cámara que solventasen el problema "urgentemente", antes de que Máximo le preguntase si conocía a la última victima y si estaba de acuerdo con la concentración que se iba a producir esa misma tarde. La señora, ni corta ni perezosa, soltó: "Yo a la masturbación no voy".

Clara Lago, J. J. Vaquero y Máximo Huerta en 'Martínez y Hermanos' Mediaset España

Inmediatamente, tanto el conductor de Cuatro como el resto de invitados se echaron a reír por el despiste. "Y yo, que soy bueno, le dije: '¿Cómo? ¡Eso es último que debes hacer!'", proseguía el comunicador, que, al parecer, no pudo evitar que se le viniera a la mente una situación un tanto extraña.

"'No, no, a la masturbación esa no voy'. Me imaginé a 3.000 personas ejerciendo el derecho a...", explicó Huerta, y Martínez remataba la historia con comicidad: "Luego ves a la señora esa en la manifestación y le dices: 'Al final sí has venido'. Y ella: 'No, a esto sí, a la masturbación es a lo que no iba'".