Vuelve 'Hay una cosa que te quiero decir' a Telecinco: Jorge Javier Vázquez será de nuevo el encargado de presentarlo

Mediaset apuesta por la nostalgia y por los programas que, en el pasado, le dieron grandes alegrías en cuestión de audiencias. A la vuelta de Gran Hermano en su versión de anónimos, ahora hay que sumar Hay una cosa que te quiero decir.

Tal como ha anunciado el grupo este martes, el programa regresará a la parrilla de la cadena la próxima temporada con emocionantes historias, sorpresas y deseos hechos realidad para sus nuevos protagonistas. Y, como en su primera etapa, el conductor del espacio será Jorge Javier Vázquez, que afianza así su presencia en el universo de Telecinco.

Hay una cosa que te quiero decir es un programa en el que gente de la calle (y, en ocasiones, personas populares) acuden al plató para dar una sorpresa a un ser querido. Lo mismo quieren dar las gracias por haber sido un apoyo en un momento complicado que piden perdón, o dan el mensaje que ellos consideren oportunos.

Jorge Javier Vázquez fue el conductor principal de este formato, si bien Jordi González también lo condujo. El programa arrancó sus emisiones en el año 2012, y aguantó en antena hasta 2015. Normalmente tenía una emisión semanal y regular, aunque en algunas ocasiones, sobre todo, en su etapa final, se utilizaba para cubrir huecos en la parrilla cuando era necesario.

No obstante, desde Mediaset nunca lo dieron por un programa cancelado. Entonces explicaban a este portal que la desaparición no era definitiva y que regresaría “con nuevas historias cuando se le necesite más adelante en el futuro”. Algo que, sin embargo, no terminó de suceder. Hasta ahora, que parece que ha llegado esa necesidad.

Un programa por el que pasaron numerosos famosos

A lo largo de sus cinco temporadas numerosos personajes famosos pasaron por el programa. Jesulín de Ubrique, María José Campanario, La Húngara, Mayra Gómez Kemp, Manuel Carrasco, Soraya Arnelas o la fallecida Mila Ximénez fueron algunos de los rostros conocidos que dieron una sorpresa, la recibieron, o fueron cómplices de la misma.

Tras su final, Mediaset continuó apostando por otros formatos de corte similar. Así, Carlos Sobera fue el encargado de presentar Volverte a ver, que seguía una mecánica muy similar. Estuvo en antena entre 2018 y 2021. Y ese año, Toñi Moreno se puso a los mandos de Déjate querer, que venía a ser el mismo programa con un nuevo título, y que aguantó en la parrilla de Telecinco, con idas y venidas, hasta 2023.