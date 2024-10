Ion Aramendi, obligado a detener el 'Debate' de 'Gran Hermano' tras una brutal bronca: "Es algo muy serio"

Ion Aramendi se vio obligado a frenar el Debate de Gran Hermano a tenor de los últimos acontecimientos en la casa de Guadalix de la Sierra. El presentador tuvo que echar una regañina a los concursantes después del brutal enfrentamiento, lleno de reproches e incluso amenazas, que tuvieron Vanessa y sus enemigos.

El ambiente se caldeó cuando los concursantes tenían que posicionarse sobre los nominados de la semana —Javier, Vanessa y Juan— para explicar a quién quieren fuera del programa. Todo empezó cuando Ruvens señaló directamente a Vanessa asegurando que se había llevado una gran decepción con ella.

"Yo hasta hace unos días creía que eras una de las personas que me llevaría fuera. No paras de repetir la misma mentira una y otra vez y eso no lo va a convertir en verdad", dijo el vasco, obteniendo la réplica. Y es que Vanessa dejó muy claro que el acercamiento de Ruvens con Óscar —se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia— es por mera conveniencia.

"Están con caquita y sí, se arriman a Óscar porque escuchan los aplausos del plató cuando hace tres días le llamabas de todo y le ponías motes de todo, y aquí recibía humillaciones de ti y otra gente que está aquí y que ahora andáis chupándole el culo", decía la gallega.

Fue entonces cuando Óscar saltó, aireando las amenazas de Javier, el marido de Vanessa: "Es una persona que me exaspera. En un momento dado existe un desencuentro y decidí separarme, y ella solo entiende el 'estás conmigo o contra mí' y empieza un ataque constante. Lo últimos, las amenazas de su marido hace cinco minutos y esta mañana".

"Os pido a todos es que controléis el lenguaje verbal y no verbal" Ion Aramendi

"Que saquen esas amenazas. Ya estoy muy cansada ya", espetó muy enfadada ella mientras Óscar volvía a incidir en la palabra "amenazas". Es por eso y, a raíz de los cambios en los protocolos para garantizar la bienestar de los concursantes de los realities, Aramendi intervino de inmediato.

"Estáis en una casa llena de cámaras donde hay muchas personas que os están viendo, es un entorno seguro y controlado. Una cosa es hablar en caliente y otra cosa es una amenaza, que es algo muy serio", advirtió muy serio el presentador.

Vanessa aplaudió esta intervención, pero Aramendi matizó: "No, no me des las gracias porque estoy hablando para todos. No quiero decir ni que tengas razón tú ni Óscar. Lo que os pido a todos es que controléis el lenguaje verbal y no verbal. Punto".