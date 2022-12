Los comentarios clasistas y racistas de Carmen Lomana en 'Fiesta' que escandalizan a las redes sociales

El espacio producido por Unicorn Content quiso descubrir cómo de “campechana” es la socialité y decidió enviarla a un mercado con cien euros para que hiciese la compra de Nochebuena para preparar una cena navideña para cuatro comensales.

La empresaria reconocía al inicio del reportaje que esta tarea iba a ser toda una odisea para ella porque, en sus propias palabras, ni siquiera sabe cuánto cuesta una docena de huevos. "Chico, como hacer la compra sea tan complicado de verdad lo pido por teléfono y ya está", decía en un momento dado del reportaje.

Sin embargo, el momento más surrealista y polémico llegaba cuando, riéndose de sí misma ya que durante la final del Mundial de Catar llamó Embale a Mbappé, decidió hacer un comentario de dudoso gusto cuando se encontró con un señor de República Dominicana.

Pero la cosa no se quedó ahí. Poco después, la socialité soltaba un comentario que encendería las redes sociales por sus tintes clasistas y machistas. "Me lo han metido en un sobre, como las maris que se van a la compra con lo que les da el marido", decía respecto a los 100 euros que le había dado el programa.

Ya al volver del reportaje y, tras haber escuchado tantas barbaridades, Emma García no dudaba en ser crítica con su colaboradora. "No sé si es la primera vez pero muchas veces desde luego no ha ido a hacer la compra. Pero bueno hace otras cosas y le ha sobrado dinerito", comentaba.

Que nadie del plató proteste ante el comentario clasista y machista de la Lomana ridiculizado a las mujeres que van al mercado , esas son unas señoras con clase , lleven su dinero o el de sus maridos, usted es un mojón de persona, he dicho. #FiestaT5 — Mari (@yamari101) December 24, 2022

"El sobre que llevan las Maris para hacer la compra con el dinero que les dan sus mariditos" No soporto a @Carmen_Lomana. Es lo más ridículo y clasista que puede verse en televisión. Ella, que el patrimonio que posee se lo ha ganado a pulso. #FiestaT5 — Fátima (@UnaMujerDe51) December 24, 2022

#FiestaT5 Acabo de poner y ver a la Carmen Lomana en el mercado se asusta de los precios cuando se gasta un pastón cirugías 🤦‍♀️ me voy a echar una 😴 que nos espera una Noche Navidad larguita 🥳🥳🥳🥳🥳🥳😉 — Isabel (@IsabelD53165959) December 24, 2022

No os da mucha vergüencita poner ese “reportaje” de la Lomana?? #FiestaT5 pic.twitter.com/D7dgkj75bG — Patricia (@Patrici00703761) December 24, 2022

Lo de Lomana da vergüenza ajena, no hace gracia.#fiestat5 — tuturutu (@atxintxiketan) December 24, 2022

#FiestaT5 y esta inútil, representa a l@s español@s comprando la cena navideña? Q falta de empatía hacia quienes no pueden y la lerda partiéndose el culo. — Coquer99 (@Coquer99) December 24, 2022

#FiestaT5 Lamente la Lomana y sus comentarios clasistas pic.twitter.com/vbRvSQ5nsW — Nada Serio (@NadaSerio5) December 24, 2022

Idiota la Lomana 😡🤮🤢 Falta de respeto a las personas que no tienen recursos #APOYOROCIO24D #FiestaT5 — Televidente fucsia 💜 (@TCarrasquista) December 24, 2022

El sobre que llevan las maris con el dinero que le dan sus mariditos..? Ha dicho esto la tontalastres esta de la Lomana , #FiestaT5 — Mari (@yamari101) December 24, 2022

#FiestaT5 Es difícil encontrar a una persona que resulte más antinatural, impostada, carente de interés y empatía que Carmen Lomana. — Dora (@Dora34299841) December 24, 2022