La noticia más dura para Anne Igartiburu: anunciar las Campanadas de La 1 sin presentarlas

Para sorpresa de todos, RTVE anunciaba el pasado jueves 8 de diciembre que la retransmisión de este año de las Campanadas de La 1 estaría a cargo de Los Morancos y Ana Obregón, apartando así de la tarea de Anne Igartiburu, que llevaba presentando las Campanadas de fin de año después de hacerlo desde 2005.

Se pone así fin a una tradición que nos ha acompañado durante los últimos 17 años y que termina así con un récord que será difícil de igualar dado el estado actual de la televisión. Igartiburu ya pasará a la historia de la televisión como la presentadora que más veces se ha encargado de despedir el año desde la madrileña Puerta del Sol.

Hace ahora una semana, Radio Televisión Española presentaba oficialmente la programación que acompañará a los televidentes de la pública en estas Fiestas. El acto tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid y contó con la presencia de los rostros que dan vida a los espacios que acoge TVE estas semanas, como María del Monte, Ana Obregón, Los Morancos o José Mota.

Sin embargo, la sorpresa llegaba cuando en el acto de presentación no estaba Anne Igartiburu, a pesar de ser la conductora de la Gala Inocente Inocente, y que el resto de presentadores que acompañarán a la vasca Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado, sí acudieron al evento.

Todo apunta a que la vasca quiso evitar su presencia para no dar explicaciones a la prensa y así no eclipsar a sus sustitutos. Sin embargo, este sábado, durante la emisión de Corazón sí que no pudo evitar tener que dar paso a una entrevista del programa a Ana Obregón en la que hablaba de Telepasión y las Campanadas.

"Ahí estaremos para veros, claro que sí", dijo de manera escueta la presentadora al finalizar el vídeo, en las que son sus primeras palabras desde que conociéramos la noticia aquel 8 de diciembre.

Como ya publicamos en exclusiva, desde hace ya algún tiempo existe un debate interno en RTVE sobre los coqueteos de Igartirburu con Antena 3, donde ya ha participado en Mask Singer y próximamente lo hará en Tu cara me suena.

Hay voces dentro de la radiotelevisión pública que piensan que se ha llegado a un punto en el que la vasca puede considerarse más un rostro de la competencia que de la pública, por lo que no sería conveniente proporcionarle un escaparate como el de las Campanadas.

Según el contrato que tiene firmado Igartiburu con la Corporación, ésta puede realizar trabajos en cadenas autonómicas y en el entorno digital, pero no en cadenas rivales, aunque sea como concursante. De ahí este cuestionamiento.

A todo ello se suma además el hecho de que la presentadora no habría comunicado convenientemente por escrito sus fichajes por los talent shows de Antena 3. Algo que habría puesto supuesto la gota que ha colmado el vaso.

