Tamara Falcó revela nuevos detalles de su boda: quién diseñará su vestido y por qué todavía no lleva el anillo

Tamara Falcó (41 años) reapareció en El Hormiguero este jueves, día 26 de enero, apenas un día después de revelar los primeros detalles de su boda con Íñigo Onieva (33). Ya confirmado que se darán el "sí, quiero" en el Palacio de El Rincón el 17 de junio, que será una boda no demasiado grande y que hubo segunda petición de mano durante su viaje al Polo Norte con nuevo anillo de compromiso incluido, todavía quedaban muchas incógnitas por resolver.

Unas incógnitas que ella misma se encargó de explicar en el formato de Antena 3 en el que colabora cada jueves. ¿Por qué no lleva el anillo de compromiso? ¿Tiene claro cómo será su vestido de novia? ¿Estarán sus compañeros de programa invitados al enlace o, por el contrario, tan solo asistirá su entorno más cercano?

Preguntas a las que la marquesa de Griñón respondió con una gran sonrisa, sin ocultar el inmejorable momento que está viviendo desde que decidió darle una segunda oportunidad a Íñigo Onieva. "Estoy muy contenta. Me caso con el hombre al que quiero" expresó, admitiendo que la segunda petición de mano de su novio, una semana después de reconciliarse, es algo que no esperaba: "Estábamos en el Polo Norte y de repente me sorprendió. Todo ha ido bastante rápido. Pero aquí estamos, muy contentos los dos".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva durante su viaje a Laponia.

Una pedida en la que, como ya confirmó a la revista ¡HOLA! hubo un nuevo anillo de compromiso. Se trata de una versión mejorada, con piezas de mayor categoría, de la pieza de la joyería Repossi -confeccionada en oro blanco con tres diamantes engarzados en forma de lágrima- que le regaló en septiembre, la primera vez que se comprometieron.

Un anillo que todavía no hemos podido ver porque Tamara Falcó no lo lleva puesto. ¿El motivo? Le queda grande. "Había cambiado las piedras y pesaba más el anillo y había que ajustarlo un poco, pero en un par de semanas está. Íñigo me ha dicho que es una versión mejorada, como él. El anillo era buenísimo, pero ahora es mejor" ha asegurado muy ilusionada.

Además, la hija de Isabel Preysler (71) también dio un importante detalle acerca del secreto mejor guardado de cualquier novia: su vestido. Aunque se especuló con que dos importantes firmas nupciales se habían postulado para vestirla en el día más feliz de su vida, Tamara reveló que se va a poner en manos de su mejor amigo, el diseñador Juan Avellaneda. "No soy de esas niñas que tienen su traje de novia desde los 13 años. No tengo que correr. Son cinco meses para hacerme un vestido. Juan lo tiene mucho más pensado que yo", apuntó, muy tranquila y serena.

Por último, y demostrando el gran cariño que tiene por sus compañeros de El Hormiguero y la productora para la que trabaja, 7 y acción -entre los que se encuentran Pablo Motos (57), Nuria Roca (50), Juan del Val (52) o Cristina Pardo (45)- la socialité confirmó que están invitados a su boda y aseguró que le haría "mucha ilusión" que asistiesen.

