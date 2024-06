“Han juntado 14 millones para lo que quieras”: la broma de Jorge Ponce a David Broncano sobre su fichaje por TVE

La actriz María Galiana fue la estrella de La Resistencia de este lunes. La artista andaluza realizó todo tipo de confesiones, desde sobre la extensa duración de Cuéntame cómo pasó a otras de corte de índole más personal. Pero, además de Galiana, el programa recibió a uno de sus colaboradores habituales, Jorge Ponce, que se caracteriza por un particular sentido del humor.

Una vez estuvo frente a David Broncano, Ponce quiso hacer un chiste sobre el millonario contrato que el presentador y su equipo han firmado con TVE para el próximo curso. El objetivo de este fichaje es competir contra El Hormiguero, programa de Antena 3 que tiene una gran audiencia fiel, y que, a menudo, consigue alzarse como lo más visto de la jornada.

Todo comenzó con un repaso a la actualidad. Jorge Ponce destacó que las elecciones europeas han dejado un índice bajo de participación en España, y que lo que de verdad desearía la ciudadanía era votar en la encuesta que se hace todos los años sobre “con qué famosos te irías de cañas”. “Rafa Nadal, Iniesta y Penélope Cruz”, según Jorge Ponce, eran los que irían a la cabeza. Y en esa lista no estaría ya el propio David Broncano, quien era un habitual en otras épocas.

“Cada famoso vale para una situación, y tú ahora no sales en lo de las cañas porque la gente se ha enterado de que tú no bebes alcohol”, deslizaba Jorge Ponce. Y es que en numerosas entrevistas David Broncano ha dejado claro que él no suele tomar bebidas con graduación en alcohol. “Seguro de que todos los españoles te invitarían a ti a un zumo de melocotón si pudieran”, le aseguraba el colaborador.

Juntar 14 millones

A continuación, Ponce soltaba: “Han preferido juntar entre ellos 14 millones de euros y que te compres tú lo que quieras”. Un guiño al importe que RTVE destinará a cada una de las dos temporadas de La Resistencia en el ente público. Sin embargo, hay que recordar que la segunda temporada dependería de los datos que anote la primera.

La gente ya no elige a Broncano como famoso para irse de cañas con él por una buena razón. #LaResistencia pic.twitter.com/4Z14mY7hRR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 10, 2024

A raíz de esto, David Broncano no pudo aguantarse la risa, y Jorge Ponce siguió explayándose de por qué de este alto importe: “Porque se han puesto: 'A lo mejor lo quiere de mango, de melocotón, ahora quiere un agua... ¡Pues que se compre el chaval lo que quiera'!”. “Que no esté yo condicionado”, terminaba de responder Broncano, en tono de humor.