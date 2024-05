El vacile de Georgina Amorós a David Broncano en 'La resistencia': saca a relucir su futuro sueldo en RTVE

Georgina Amorós y David Broncano en 'La resistencia' Movistar Plus+

Georgina Amorós se sentó en el plató de La resistencia este lunes, 27 de mayo. La actriz se encuentra en plena promoción de Segunda muerte, la nueva serie de Movistar Plus+, que verá la luz el próximo 6 de junio. Más allá del proyecto, la joven mantuvo una distendida charla con David Broncano sobre diversas cuestiones.

Tan distendida fue la conversación que la invitada llegó a meter en un pequeño apuro al presentador de la plataforma de Telefónica. Sucedió hacia el final de la entrevista, cuando Broncano hizo las típicas preguntas del formato: dinero en el banco y relaciones sexuales mantenidas en el último mes.

David pidió a Georgina dar "una horquilla" aproximada de sus ingresos: "Has ganado dinero. Merecidamente, por supuesto, porque eres una gran actriz". "Hombre, trabajando desde tan pequeña... No sabría decirte, David", contestó, dubitativa, la entrevistada.

Era entonces cuando Ricardo Castellá insistía en que aportarse una cifra aproximada y la catalana decidía tomar como referencia el sueldo del propio conductor: "Yo creo que más o menos como tú. O un poco menos. Un poquito de nada menos".

"¿Tú qué datos tienes de lo que he ganado yo?", quiso saber Broncano, y Castellá aludía al fichaje del jiennense por RTVE para la próxima temporada: "A partir del año que viene, tu sueldo estará en el BOE".

Ricardo Castellá y Grison en 'La resistencia' Movistar Plus+

Así, Amorós optaba por continuar con la broma: "Vale. Ya sabiendo eso, te lo voy a decir. Me he comprado una casa, un piso, y tengo menos de lo que te van a pagar a ti a partir del año que viene". "No solo se lo pagan a él, también se lo pagan a este", añadió Grison, señalando a Ricardo.

28 millones de euros por dos temporadas

El pasado 10 de abril, tras una crisis interna que acabó con el cese de José Pablo López y Elena Sánchez, el Consejo de Administración aprobó el fichaje de David Broncano por RTVE para el siguiente curso.

Dos temporadas, a razón de 14 millones de euros cada una, es la oferta que recibió Broncano para levantar el access prime time de La 1 y competir de tú a tú contra El hormiguero de Pablo Motos. Se desconoce si el comunicador la ha aceptado, pero, por el momento, La resistencia aprovecha la coyuntura para hacer bromas con el tema.