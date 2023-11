"Maricón de mierda": un jugador de voleibol denuncia una agresión homófoba del técnico rival

Un nuevo y bochornoso acto ha vuelto a darse dentro del mundo del deporte. Esta vez ha sucedido durante un partido de voleibol de la Superliga 2, que tristemente ha sido noticia por unos insultos homófobos. Un hecho que ha llegado a conocerse gracias a la denuncia del principal señalado, el jugador Miguel Villasmil.

El capitán del Extremadura Grupo Laura Otero ha publicado en sus redes sociales una imagen donde denuncia lo ocurrido. A través de ella, el portador del brazalete ha explicado cómo sucedió todo y quién fue el autor de esa denuncia homofóbica que sufrió este fin de semana frente al Textil Santanderina.

"He sufrido una agresión homofóbica hacia mi persona del entrenador de Textil Santanderina de Superliga Masculina 2", comenzó relatando Miguel Villasmil en su publicación. "Con 21 años de vóley nunca había percibido tanto odio en unas palabras, viniendo de alguien que se supone debería ser un profesional en nuestro deporte", añadía el capitán del Extremadura Grupo Laura Otero.

[Alexis y su denuncia más escatológica con Chile: "Por el desagüe de nuestra ducha salen excrementos"]

Para concretar el principal asunto de esta cuestión, Miguel Villasmil asegura en sus redes sociales que fue insultado de manera reiterada durante el partido frente al Textil Santanderina. El capitán del conjunto extremeño hizo referencia a que el técnico del equipo rival le llamó en varias ocasiones "maricón de mierda".

Incidió también en que es "vergüenza que alguien como esa persona este en el mismo ámbito profesional que yo". También recalcó que el discurso del entrenador rival estaba "lleno de odio y violencia". Según las palabras de Villasmil, el técnico de Textil Santanderina le insultó con "tanto odio" porque no él no le respondía tras increparles.

Publicación del jugador Miguel Villasmil.

Además, el jugador dejó claro que solo busca una cosa con todo esto, que no es otra que respeto por parte de los deportistas y de todos los aficionados y seguidores. "Es la primera vez que me pasa esto en el deporte profesional. Solo pido respeto como ser humano, pero, sobre todo por el vóley que se ha pintado de negro con este acto que no voy a tolerar", terminó Miguel Villasmil en su publicación.

El árbitro lo puso en el acto

Gracias a la insistencia del jugador, el colegiado del partido, Marco Antonio Folgar Fraga, lo anotó en el acto, reconociendo que los insultos homofóbicos habían sucedido durante la disputa del Extremadura Grupo Laura Otero y el Textil Santanderina.

"El capitán del Extremadura Grupo Laura Otero, jugador Nº18 Vilasamil Salas Miguel, a la finalización del encuentro nos dice, tanto al primero como al segundo (árbitro), que el entrenador del CDV Textil Santanderina, Sr Gallardo Pujado Héctor Daniel, en el transcurso del cuarto set se le acercó diciéndole 'maricón'", reza el acta del partido.

Sigue los temas que te interesan