Alexis y su denuncia más escatológica con Chile: "Por el desagüe de nuestra ducha salen excrementos"

Los jugadores están acostumbrados a vivir rodeados del máximo lujo. Agasajados por sus clubes con las mejores condiciones, muchos de ellos se enfrentan a unas situaciones completamente diferentes. Y uno de ellos ha sido Alexis Sánchez, máxima estrella en Chile y uno de los jugadores más reconocidos del país.

El delantero del Inter de Milán se ha encontrado con un panorama desolador durante su llamada a disputar partidos con Chile. El atacante ha vivido una serie de momentos un tanto escatológicos en las instalaciones donde han estado entrenando estos últimos días. Unos instantes desagradables que no escondió y que dio a conocer públicamente.

El futbolista, que es uno de los más reconocidos de su país, explicó ante los micrófonos los problemas a los que se han tenido que enfrentar en las duchas que hay en las instalaciones. Alexis Sánchez aseguró que los excrementos salían por los grifos cuando ellos estaban dentro.

Alexis Sánchez, sobre las instalaciones de la Selección de Chile.pic.twitter.com/R8ic3fB0yQ — VarskySports (@VarskySports) November 18, 2023

"Me gustaría tener una cancha como corresponde, una ducha. ¿Tú sabes que hay tres duchas que no funcionan? Y solamente hay que esperar para que se duche el otro. ¿Cómo puede pasar esto en una selección así?", señaló el jugador, ante la incredulidad de los asistentes a la rueda de prensa tras empatar frente a Paraguay (0-0).

Sin embargo, no acabaron ahí sus duras palabras contra lo ocurrido en los vestuarios. El delantero aseguró que lo que salía por las alcachofas de las duchas no solo era agua, sino que también había excrementos. Una situación bochornosa que quiso denunciar.

Alexis Sánchez, durante el Chile - Paraguay. EFE

"Después llegas al estadio de Colo-Colo y yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excrementos de nosotros mismos, que no te lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha y tú dices entonces ¿es una selección o es un equipo de Tercera? Todo suma, todo es un complemento", explicó Alexis Sánchez.

Tras darse a conocer estas explosivas declaraciones, Alexis Sánchez hizo público a través de sus redes sociales que había llegado a un acuerdo con la Federación de Chile para mejorar las instalaciones y así evitar vivir situaciones escatológicas en las instalaciones.

Críticas al fútbol chileno

Otro de los aspectos reivindicativos que puso de manifiesto Alexis Sánchez fue el problema que tiene el fútbol de su país. Esto se debe a que los jugadores que están enrolados en equipos de la liga nacional se encuentran sin ritmo para disputar partidos debido a los parones que hay.

"Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semana, porque el campeonato nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida", incidió.

