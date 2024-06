"Explíquemelo": el enganchón de Tezanos con una reportera de laSexta al preguntarle por los errores de cálculo del CIS

Sea por el motivo que sea, José Félix Tezanos volvió a pinchar en hueso son el barómetro previo que hizo sobre las elecciones europeas del 9-J. Su CIS erró al infravalorar al PP en hasta 4,6 puntos e hinchó al PSOE en 2,2 puntos de lo que finalmente los españoles votaron.

Al contrario de lo que aseguraba el estudio realizado por el organismo público que lidera, el PP ganó las elecciones al PSOE con dos escaños de ventaja. Pues bien, las cámaras de laSexta captaron la cuando menos curiosa situación que vivió una reportera con el propio Tezanos cuando le pidió explicaciones por los errores de cálculo del CIS.

Ocurrió tras un evento en el que el sociólogo acudió junto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El vídeo del momento en cuestión ha sido recogido en X (antes llamado Twitter) por la presentadora Ana Pastor.

"Le hemos preguntado sobre qué ha podido pasar para no atinar con los resultados de los nueve partidos que han obtenido representación en el parlamento europeo", aseguraba la periodista María Lamela. "Yo lo he intentado, compañeros. Antes y después, hasta en tres ocasiones".

"¿Qué ha pasado con el CIS?", preguntaba en su primera intentona la periodista, a lo que Tezanos respondía: "Vamos a hacer una rueda de prensa un día y lo vamos a explicar bien". A la salida del acto, Tezanos emplazaba nuevamente a los medios a la convocatoria del CIS: "Vais a poder a hacer todas las preguntas que queráis".

Pero Lamela no se rindió: "No ha acertado absolutamente en ninguno de los nueve partidos". "Eso significa que no se ha entendido bien y que usted no sabe nada de sociología", respondió Tezanos, a lo que la reportera de Más vale tarde repreguntó: "¿No se ha entendido bien la encuesta?".

"No, no. Usted no ha entendido lo que estamos publicando nosotros", dijo Tezanos. "Si no lo he entendido, explíquemelo", pedía Lamela, que le recordaba que la horquilla entre los resultados y las estimaciones del CIS era amplia". La situación, por supuesto, provocó las risas de Iñaki López y Cristina Pardo en plató.