‘¡De Viernes!’ sienta Carmen Borrego y su marido: la entrevista que llevan semanas evitando en Telecinco

Desde Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, han estado semanas advirtiendo que Carmen Borrego y su marido José Carlos tenían planes para ser los grandes invitados de una noche en ¡De Viernes!. Una entrevista, aseguraban, que sería amable, y donde se evitaría temas como los conflictos de la hermana de Terelu Campos con su hijo José María.

A inicios de este mes todo estaba preparado para este momento. De hecho, comenzó a anunciarse la participación de ambos para la noche del 5 de julio. Pero ¡De Viernes! es un programa de corazón que está muy pegado a la actualidad, y esta acabó por imponerse. Así, en aquella ocasión, el programa apartó en el último momento a Carmen y Jose Carlos del espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. El motivo: consiguieron una entrevista con Álvaro Escassi, quien se acababa de separar de María José Suárez.

A la semana siguiente, ¡De Viernes! contó con la participación de la propia María José, que desmintió prácticamente todo lo expuesto por el jinete. Y el viernes pasado, cuando se producía la gran final de Tu cara me suena, llevaron a una amiga de Álvaro, Martina Benvenutto.

Una vez que ya ha acabado el programa de imitaciones de Antena 3, la familia Campos tiene su nueva oportunidad en ¡De Viernes!. Y así, ya ha comenzado a promocionarse la entrevista que los dos darán en el plató. Con ella, José Carlos romperá el anonimato en el que lleva años viviendo, y que le permitía protegerse, en cierta forma, del universo de la prensa rosa

“Soy José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego”, asegura él, en un vídeo promocional del encuentro. “Vamos a hacer diez años de casados. Cuando me dio el primer beso dije: pues sí. He visto cómo se carga injustamente contra ella. Y no soy capaz de entender por qué todo se tiene que criticar”, avanza en sus primeras imágenes el programa.

José Carlos Bernal rompe su anonimato para celebrar diez años de amor junto a Carmen Borrego 💗



🪩 #DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/FFxDAu4xkO — De viernes (@deviernestv) July 25, 2024

Por otra parte, el programa contará con la participación de Elena Tablada. La reciente concursante de Bailando con las estrellas hablará de su situación personal, y cómo está el tema de la custodia de los hijos que tiene en común con Javier Ungría, quien ha participado en Supervivientes en la última temporada regular. Elena ya ha estado otras veces en el programa, por lo que se espera que dé mucho juego.

Además, ¡De Viernes! dará voz a Ana Illas, la futura esposa de Ángel Cristo, y pieza fundamental para los desencuentros entre el hijo de Bárbara Rey y Arancha del Sol en Honduras.