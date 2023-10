Del perdón a Christian Gálvez a su relación con Gerardo Berodia: las confesiones de Almudena Cid a Joaquín

La entrega protagonizada por Almudena Cid hizo que Joaquín, El Novato cayera a su mínimo histórico, y que por primera vez el programa no alcanzara el doble dígito de share (9,4%). No obstante, las confesiones de la exgimnasta olímpica fueron lo suficientemente jugosas para despertar el interés en la audiencia a posteriori, tal y como cebó Antena 3 con sus promos a lo largo de toda esta semana.

Sobre todo, por la pregunta directa que le hizo Joaquín sobre su sonada ruptura con Christian Gálvez después de 15 años de relación. "¿Has llegado a perdonarle?". "Sí", asintió Almudena, que procedió a explayarse en su respuesta: "Pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver con perdonarme yo. De aceptarme yo. No tiene que ver nada con la otra persona. Todo es sobre mí, de cómo entendí yo la vida después de la gimnasia".

La deportista habló sobre la "diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo": "Si te sacrificas, hay algo de tu esencia que se está yendo. En el esfuerzo, no. Te esfuerzas, pero eres consciente. En el deporte he hecho sacrificios, pero entendí que sacrificándome conseguía cosas", reflexionó admitiendo que "en la vida de pareja creí que tenía que sacrificarme".

"El final de mi carrera coincidió con mi vida en pareja. Esa transición la elaboré teniendo esa figura ahí. Más que nada era una estabilidad mental. Me he desarrollado como actriz, he escrito mis libros... No me ha paralizado tener pareja, pero cuando llega algo que no esperas, porque no es algo que esté preparado y se vea venir, sentí que mi vida entera se había ido".

Llorando, Almudena confesó a Joaquín que lo pasó "muy mal". "Sentía que me había desenvuelto el resto de mi vida desde un lugar donde yo no era la protagonista. Cuando pasó, pensé que nadie me iba a llamar, ni iba a tener trabajos como actriz, no me iba a salir nada y me iba a hundir, que nadie me iba a querer", dijo agradeciendo el apoyo de sus amigos Marisa y Tino. "Me ayudaron a entender que nada se había ido, que todo seguía en mí. He aprendido a valorarme", dijo.

El llanto pasó a ser una gran sonrisa cuando Joaquín, muy pícaro, le dijo que tenía "cara de enamorada". "Yo pensaba que estar enamorada era lo otro, ahora estoy como descubriendo", declaró la gimnasta algo ruborizada confirmando que está "viviendo un momento maravilloso" con el futbolista Gerardo Berodia, su actual pareja.

