Ana Rosa, sobre Isabel Díaz Ayuso: "Es una gran amiga. Llevamos tiempo sin vernos, porque ya no hago política"

Admiración mutua es lo que sienten Isabel Díaz Ayuso y Ana Rosa Quintana. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como la veterana periodista han sido galardonadas con el Premio Flamenco en la Piel dentro de la segunda edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, en una gala celebrada el pasado martes 10 de octubre. Tras un discurso en el que la líder autonómica alabó a profesionales de distintos ámbitos, nombrando a Ana Rosa Quintana y expresando su admiración por la presentadora, ésta no dudó en responder, compartiendo públicamente que ella “admira” también a su “amiga”.

Dado que la presidenta debía marcharse rápidamente de la gala de la segunda edición de la Semana Internacional de Moda Flamenca (SIMOF), celebrada el pasado 10 de octubre en el hotel Wellington de Madrid, ésta fue la primera en pronunciar su discurso de agradecimiento, donde tuvo palabras para la periodista de TardeAR. “Quiero agradeceros a todos, especialmente a Raquel [Revuelta, creadora de la SIMOF] por haber pensado en la Comunidad de Madrid en un galardón de estas características”, comenzó pronunciar la líder.

“Me gustaría estar también con el resto de las demás premiadas. Lamento tampoco coincidir con Ana Rosa Quintana, a quien aprecio tanto y quiero tantísimo y va a llegar a continuación”, pronunció Ayuso en su discurso. Unas palabras que tuvieron posteriormente réplica, cuando habló con los medios de comunicación sobre las palabras de la presidenta.

“Quiero mucho a Isabel [Díaz Ayuso] y la admiro. Es una gran amiga y en muchos momentos me lo ha demostrado. Es una persona maravillosa. Me hubiera encantado coincidir porque llevamos mucho tiempo sin vernos y como ya no hago política…”, expresaba, a pesar de que, en las últimas semanas, TardeAR ha ido reformulando su escaleta, con más contenido de carácter político y recuperando su editorial, tal y como sucedió cuando habló sobre la amnistía el pasado 25 de septiembre.

Quintana no sólo habló de su amistad con la líder del PP madrileño. En su discurso de agradecimiento, dedicó su galardón a su marido, Juan Muñoz. La periodista no pudo coincidir con Ayuso, debido a que la presidenta tuvo que marcharse antes de tiempo de la gala y Quintana llegó tarde, perdiéndose el desfile inaugural, dado que salía de presentar TardeAR.

De hecho, Quintana no dudó en hacer referencia a su cambio a las tardes a su llegada al hotel Wellington. “Las tardes son complicadas, hay cinco magacines a la misma hora, ahora cuatro [en referencia a la cancelación semanal de La plaza], y hay que hacerse un huequito" reconoció a Europa Press, asegurando que, a pesar de ese hándicap, estaba “contenta". "Me gusta mucho el programa, me gusta mucho lo que hemos hecho y hay que pedir que la gente lo vaya conociendo poco a poco" añadió.

“He llegado bastante bien contando que he terminado de trabajar a las ocho de la tarde. Yo lo de los eventos y los horarios lo llevo fatal. Cuando hacía El programa de Ana Rosa, madrugaba y ahora casi no llego porque salgo tarde”, se justificaba ante los medios presentes. “La comida es lo que peor llevo, que ahora como a las 12:30, parezco inglesa y a eso todavía me tengo que adaptar. Yo como muy sano y me gusta comer en mi casa”, agregaba.

Quintana también se pronunció sobre la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, donde confirmaba que no iba a acudir al enlace. "Siento que no puedo ir a la boda. Quien se casa en mitad de un puente, claro. La gente tiene familia, hay que organizarse" justificaba.

Eso sí, no aprobaba que, entre las ausencias, estuvieran las de la madre y el hermano de la novia. "Lo que es imperdonable es que no vayan Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La familia, pase lo que pase, hay que estar en los momentos importantes, pase lo que pase hay que reencontrase y olvidar" concluía.

