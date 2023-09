Ana Rosa Quintana incumple la promesa que hizo Salem: del editorial contra Sánchez al 'palo' a Yolanda Díaz

"Me han preguntado: 'Oye, ¿te sigue interesando la política?'. Pues la verdad es que mucho, y ahora más". Así comenzó este lunes Ana Rosa Quintana La firma, la sección con la que cierra la emisión de TardeAR y que recuerda mucho al editorial con el que comenzaba su programa en las mañanas. Y sí, su nuevo magacín ha introducido la política, pese a que no entraba en los planes iniciales.

Hay que recordar que, allá por el mes de mayo, el consejero delegado de Mediaset España, Alessandro Salem, negó que el espacio de Ana Rosa en la tarde fuera a tener contenidos políticos. "No habrá política de ningún tipo. Absolutamente no. El nuevo programa intentará entretener de una manera alegre y vivaz y tendrá que respetar el código ético", dijo en una entrevista concedida a El País.

Pero nada más lejos de la realidad. Después de su primera semana, en la que Ana Rosa ha sido la tercera opción, por detrás de Y ahora, Sonsoles, la escaleta del programa se ha reformulado ofreciendo unos contenidos más políticos. Como decimos, la periodista concluyó el programa ofreciendo su opinión sobre la amnistía.

"Entiendo que hasta ahora es tiempo de relajarse y entretenerse y que ya están muy bien informados. Pero que quede claro: estoy a favor de lo que decían antes Pedro Sánchez, sus ministros y el PSOE respecto a la amnistía", decía exponiendo ejemplos en los que el partido con sede en la calle Ferraz de Madrid negaban la amnistía. "Ahora, Pedro Sánchez trabaja para la amnistía, aunque sus guionistas le den otro nombre y lo volverá a llamar 'cambio de opinión".

"Antes de que lo vuelva a llamar 'cambio de opinión', señor presidente, escuche a sus mayores y no expulse del partido a los que piensan diferente. Eso es propio de países autoritarios", continuaba dirigiéndose directamente al líder socialista. "¿Es progresista echar a quien discrepa? ¿Es progresista que la vicepresidenta se abrace en público a un juzgado de la justicia? Está a tiempo de hacer un servicio a nuestro país. Escuche a la mayoría social que ayer [este domingo] salió a la calle, y evitemos que España se fragmente cuando ya no haya vuelta atrás".

Ana Rosa finalizaba su comentario así: "Aún estamos a tiempo. Yo le creía cuando me dijo que no habría amnistía porque era anticonstitucional. Espero que no haya cambiado de idea, así que escuche a los jóvenes, a sus mayores, a los socialistas, y a la mayoría social".

Sin embargo, esta no fue la única ocasión que la presentadora habló de política. En el primer tramo del programa, Ana Rosa se ha dirigido a las controvertidas declaraciones de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, sobre "el plan B que supuestamente tienen los ricos para escapar de la tierra y dejar a los demás aquí".

"Os promero que cuando lo escuché, pensé que era un 'deepfake', que han utilizado la imagen para eso, pero no. Es verdad. Alguien ha leído un libro que lo decía un poco de coña, y no lo habrá entendido bien", dijo una "perpleja" Quintana. "A mí me importa que alguien en 2023 esté pensando que los ricos se van a ir en un cohete. La verdad que me preocupa".

Lo cierto es que, pese a introducir la política en el programa, los datos de audiencia le han sido benévolos. TardeAR ha logrado su máximo en share y ha conseguido ganar a Y ahora, Sonsoles en estricta coincidencia (18.06 - 20.00) con un 12,2% por el 11,8%. Es la primera vez que Quintana gana a Ónega. Así las cosas, con una Telecinco que no termina de arrancar, ¿continuará estando presente la política en el magacín vespertino de Unicorn Content?

