Cristina Pardo se indigna por los comentarios machistas contra la actriz Clara Valle: "¡Que os den por saco!"

Cristina Pardo no ha dudado en apoyar a Clara Valle, la actriz que acudió al estadio de El Sadar para presenciar el partido que enfrentaba al Osasuna y al Sevilla sin sujetador, dejando intuir la silueta de sus pechos. Esto ha hecho que la protagonista de la película A través de mi ventana recibiera un bochornoso aluvión de críticas machistas.

"Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados. Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped", reaccionó en Instagram Clara Valle en respuesta a los comentarios que ha recibido.

"Yo tengo la conciencia tranquila, no hago nada malo por no llevar sujetador. No me molesta que digan que yo llevaba puestos los dos puntos más que no ganaron, me molesta que mis pechos sean el único tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar. Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas", remató reivindicando su derecho a no llevar sujetador.

Sobre este tema se habló en Más vale tarde, el programa que pilotan Iñaki López y Cristina Pardo. "Al que le moleste que se rasque", opinó con guasa Gonzalo Miró haciendo reír a la presentadora. "Si no les gustan que no miren. No creo que ella esté obligada a ponerse sujetador o a ponerse una camiseta u otra".

"Y en los partidos de fútbol muchos jugadores se han quitado la camiseta y hemos visto pezones", añadió López en la misma línea de Valle. "Yo quiero poner un elemento más encima de la mesa. ¿Consideráis que es necesario responder a este tipo de haters y después poner un post en el que digas 'no sabía que mis pezones...'. ¡Qué os den por saco! A ver si me entiendes, y no poner nada y tú seguir con tus pezones donde te dé la gana, en Parla o dónde quieras".

"Estoy un poco contigo. Yo no sé si hacemos bien dando publicidad a los comentarios", argumentó María Claver explicando que "las redes sociales son un pozo de odio y frustración". "En el fondo, sí que hacemos bien porque plantamos cara a una especie de ola reaccionaria absurda, al que le molesta incluso que se puede trasparentar un pezón a través de una camiseta", añadió López. "Esto hay que arrinconarlo".

"Y luego respecto a lo que dice Iñaki, yo creo que también hay otro punto de vista y es que a lo mejor, si les ignoras, como ya nadie les hace caso, ya no ven la necesidad de llamar la atención diciendo gilipolleces", concluyó Pardo.

