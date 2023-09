La tragedia de Marina García, de 'La isla de las tentaciones': con la cara "totalmente deforme" tras una cirugía

Fue una de las concursantes más famosas de la tercera edición de La isla de las tentaciones. Marina García (25 años) asistió junto con su actual novio, Jesús Sánchez (28), al reality de Telecinco. Sin embargo, la pareja no salió como se esperaba, ya que Marina le fue infiel con Isaac Torres, más conocido como 'Lobo' (28), que asistió como tentador al programa.

Desde entonces, su vida sentimental fue una de las más comentadas de la edición. A su salida, se separó de Isaac, quien comenzó una relación con su amiga en el concurso, Lucía Sánchez (29). Poco después, Marina volvió a darse otra oportunidad con su expareja Jesús.

Sin embargo, otra de las polémicas de Marina que más criticas ha suscitado en las redes sociales han sido sus retoques estéticos. La sevillana siempre ha reconocido cuáles han sido los cambios que se ha realizado en su cuerpo a través de las cirugías. Su primer paso fue la nariz, ya que se hizo una rinoplastia y, más tarde, se operó el pecho.

María García, de 'La isla de las tentaciones', en una imagen antes y después de sus retoques. Mediaset

La influencer ahora se ha vuelto a someter a una intervención, aunque ha sido por un problema de salud. En concreto, se trata de una microcirugía en el ojo que le ha dejado la cara "completamente deforme", tal y como ha explicado a sus más de 760.000 seguidores.

"Me he levantado con la cara doblemente inflamada. Tengo el ojo enterrado. Se supone que cuando la inflamación llega a la nariz y a la boca, se va, pero llevo tres días y se me está haciendo eterno", ha escrito en una historia que ha compartido en Instagram.

Marina ha compartido el agobio que siente tras la intervención, ya que la joven vive de su imagen y de la creación de contenido en internet. De esta forma, ha hecho saltar todas las alarmas a sus admiradores que no han tardado en demostrar apoyo público en estos momentos tan duros.

Después del fin de semana, la joven ha tratado de que su hinchazón se quitase, aunque ha manifestado que está "peor que en días anteriores". "Me agobia mucho. No pensaba que se alargaría tanto", ha confesado.

Marina y Jesús siguen juntos

La exconcursante de La isla de las tentaciones 3 había dejado de compartir imágenes en sus redes sociales desde que se realizó la intervención médica. Una vez se ha encontrado con fuerzas, Marina García ha compartido una fotografía con sus seguidores.

Por su parte, su novio Jesús Sánchez ha empezado a mostrar una faceta desconocida para el público aprovechando la ausencia de la influencer en Instagram. Así, ha comenzado a grabar recetas. "Le ha picado la mosca de grabarse. Quiere que yo le ayude... jajaja, al lío, pues", ha comentado Marina.

Tras el bache que sufrieron ambos al salir del concurso, Marina García y Jesús Sánchez siguen juntos a día de hoy después de que decidieran retomar su noviazgo. "Las segundas oportunidades funcionan", aseguró la influencer. "Si no hubiera ido al programa y no hubiera hecho frente a todo lo que allí pasó, no seguiríamos juntos a día de hoy. Cuando tú quieres a alguien y ese alguien es tu vida, se perdona", añadió.

Después de dos años dedicándose por completo a la creación de contenido en redes sociales, la sevillana cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok. Además, tiene una clínica de estética y pretende seguir emprendiendo en un futuro.

