Saltan las chispas entre Silvia Inxaurrondo y el político del PP Miguel Tellado en La 1: "No utilicemos palabras gruesas"

Los espectadores de La Hora de La 1 han presenciado un momento de máxima tensión. Todo ha ocurrido durante la entrevista que han realizado Silvia Intxaurrondo y Marc Sala a Miguel Tellado, vicesecretario general de organización de PP, en las horas previas al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados.

Al ser preguntado por ello, el político de la formación conservadora, ha defendido que "el Gobierno de la nación siempre ha estado encabezada por quien había ganado las elecciones generales. Esta será la primera vez que eso no ocurra si hoy ganamos la investidura".

Tellado ha acabado con arremeter contra el presidente del Gobierno en funciones en los siguientes términos: "No ocurrirá, simplemente, porque Pedro Sánchez está dispuesto a prostituir, fíjese en la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego. Solo piensa en sí mismo".

Inmediatamente, la presentadora del matinal de TVE, ha frenado al político del PP. "Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista", ha dicho en un tono muy serio Intxaurrondo, a lo que Tellado interrumpía: "Es que lo que está ocurriendo en nuestro país es muy grueso".

"Hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan un lenguaje grueso", ha vuelto a puntualizar Intxaurrondo, a lo que el dirigente del PP matizaba: "Pues lamento que no le gusten mis expresiones, lo que le digo es que el presidente del Gobierno en funciones atenta contra nuestra propia democracia".

Como saben, no es la primera vez que la presentadora choca con un político del PP. En plena campaña electoral, Silvia Intxaurrondo se enzarzó con Feijóo en una discursión después de que el líder de los populares asegurara que su partido nunca dejó de revalorizar las pensiones. "No es correcto", le espetó la periodista. Aquella entrevista acabaría marcando las elecciones generales, de las que el PP acabó venciendo, pero sin una mayoría absoluta que le diera opciones para aspirar a arrebatar la presidencia a Pedro Sánchez.

.@SIntxaurrondo: "Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista"@Mtelladof: "Lamento que no le guste mi lenguaje. Yo lo que digo es que Sánchez atenta contra nuestra democracia" pic.twitter.com/K79L1zW5U7 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 26, 2023

