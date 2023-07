Máxima tensión en La 1 entre Silvia Intxaurrondo y Núñez Feijóo por un dato falso del político: "No es correcto"

Entrevista tensa la que se ha vivido este lunes en La Hora de La 1 después de que una de sus presentadoras, Silvia Intxaurrondo, afeara en directo al candidato a la presidencia del Gobierno por parte del PP, Alberto Núñez-Feijóo, afirmara que su partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones.

"No es correcto, señor Feijóo", le espetó la periodista. "Es absolutamente correcto", contestó el conservador. "No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017", continuó diciendo la periodista de Baracaldo.

"Yo no sé de donde saca usted esto. Se lo vuelvo a reiterar: nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero que revise usted los datos", proseguía el gallego.

"No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017", insistía Intxaurrondo, con datos extraídos de un artículo publicado por Newtral en el que se afirma que el PP de Rajoy subió las pensiones por debajo del IPC tres veces.

"Pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo. Si yo estoy equivocado, le pido disculpas. Y si lo está usted, espero que lo digan. Porque le reitero: el PP ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y, cuando ha sido negativo o por debajo de 0,25, las revalorizó un cuarto de punto. El único partido que no revalorizó las pensiones. Le pido rectificación en el caso en el que usted esté en un error", continuó el político popular.

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023

Finalmente, Feijóo ha rectificado en redes sociales. "Como comprometí, aclaro: reitero que el PP nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez", ha escrito el gallego, aunque en realidad lo que dijo en la entrevista hasta en tres ocasiones es que el PP ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. "No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría", ha añadido.

Como comprometí, aclaro:



Reitero que el @ppopular nunca congeló las pensiones y el PSOE sí, con el voto de Sánchez.



El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no.



Hasta cuando lo fácil era congelarlas como lo hizo el PSOE, también las subimos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 17, 2023

No fue el único momento tenso de la mañana. Hablando de pactos, Intxaurrondo también fue muy dura con Feijóo al hablar de la coalición de su partido en Extremadura que ha llevado a María Guardiola a gobernar dicha región, a pesar de haber perdido las elecciones frente al PSOE.

"En Extremadura han perdido las elecciones y han pactado con VOX para poder gobernar. Usted que siempre se ha presentado como un hombre de palabra, hablando de Extremadura, yo me preguntaba por qué usted obligó a María Guardiola, a una mujer de palabra, a romper el compromiso que tenía antes de las Elecciones. En marzo realizó el compromiso de no pactar con VOX", le dijo la periodista.

"Me sorprende que usted sepa que obligué a Guardiola a algo que no la obligué", contestó Feijóo. "Le obligarían con su beneplácito porque si no lo hubiese frenado usted, ¿no?", le replicó la periodista. "Es que entre obligar y obligar con el beneplácito es una cosa un poco sorprendente", dijo el gallego.

"¿Y la dirección del partido tenía su beneplácito para obligar a la señora Guardiola?", repreguntó Intxaurrondo. "La dirección del partido siempre estuvo de acuerdo en que gobernara la lista más votada y el PSOE se negó. Lo planteamos antes de las municipales y autonómicas. Lo planteamos después de conocer el resultado y el PSOE se negó", afirmó Feijóo. Sin embargo, el PP rechazó la oferta de Page para que gobernara la lista más votada en los seis municipios más grandes de Castilla-La Mancha.

"Se negó a que gobernara el PP en Valencia, en Cantabria, en Baleares, en Murcia y en estos sitios votó con VOX. PSOE y VOX votan en contra de que gobierne el PP en Murcia, que fue el que ganó; o en Cantabria, que fue el que ganó; o que gobierne en Valencia. En este caso, después del pacto en Valencia se desactiva que VOX vote con el PSOE", enumeró el gallego. El de la Comunidad Valenciana fue el primer gobierno autonómico que pactaron PP y VOX tras las elecciones del 28M el pasado 15 de junio.

"En Extremadura el PP perdió en votos, en escaños empató. Ya me gustaría a mí que el señor Sánchez se comprometiese a que si pierde en escaños y en votos dejase gobernar al que gana. Siempre he dicho que debe de gobernar el que gana y además he planteado una reforma electoral", añadió.

Feijóo, sobre Extremadura: "Me sorprende que usted sepa que obligué a Guardiola a algo que no la obligué (...) La dirección siempre estuvo de acuerdo en que gobernara la lista más votada y el PSOE se negó. Lo planteamos antes de las municipales y autonómicas" #LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/1dzLEtc9B7 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 17, 2023

"Literalmente dijo en el debate, en su minuto de oro, que los extremos saben bloquear pero no saben gobernar, ni gestionar. Entonces, ¿por qué les ha metido en sus gobiernos para gestionar el dinero público?", ha insistido la periodista. "Hemos planteado gobiernos sin extremos y el PSOE se ha negado", ha contestado Feijóo.

"Pero eso no les obliga a ustedes a pactar con VOX", ha matizado Intxaurrondo. "Sería muy sorprendente que el PP no pueda gobernar nunca hasta que el PSOE gane las elecciones", contestaba el político. "Yo le pregunto por su principio, que ha dicho de que si alguien no es un buen gestor no puede estar gestionando dinero público", insistía la periodista.

Ante esto, el político ha esgrimido que"no sé si usted conoce al responsable de la consejería de Política Forestal en Extremadura. ¿Es un mal gestor? ¿Usted le conoce? Yo no. El resto del gobierno es del PP que puede nombrar y cesar al consejero de Vox. Llegar a la conclusión antes de activar un gobierno de que es un mal gestor, vamos a plantearlo", decía Feijóo. "Pero lo ha dicho usted, señor Feijóo", le recordaba la periodista.

Núñez Feijóo: "Hemos planteado gobiernos sin extremos y el PSOE se ha negado (...) Sería muy sorprendente que el PP no pueda gobernar nunca hasta que el PSOE gane las elecciones" https://t.co/rscwNdtsL3#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/j0KsY8yW12 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 17, 2023

Por último, Intxaurrondo ha recordado al popular que dijo que el caso Pegasus quedó cerrado porque el presidente del Gobierno no quería colaborar con la Justicia. Dos días después, reconoció que se había equivocado. "Me pregunto cómo un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad del Estado", le ha dicho la periodista.

"Un hombre de mi formación, acaba de decir en directo que el PP ha revalorizado las pensiones y usted dice que no", ha contestado, visiblemente incómodo. "Pero yo le pregunto por el caso Pegasus", ha insistido la periodista: "Sí, sí, pero quiero decirle, parece ser, que alguien está equivocado. Y me da la sensación de que es usted".

"Si leo un teletipo por la mañana o por la tarde que dice eso, pues quizás debería contrastar más teletipos. Pero eso es lo que decía un teletipo emitido por una agencia que, probablemente, a lo mejor no estaba con exactitud", ha continuado diciendo Feijóo, que no ha sabido decir de qué agencia se trababa.

