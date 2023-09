"Los ricos huirán en cohete de la Tierra": el augurio que Yolanda Díaz copió de un famoso libro

Más propia del guion de una película apocalíptica o de superhéroes que tienen que enfrentarse a los planes de destrucción del malvado de turno, así ha sido la intervención de Yolanda Díaz este sábado durante el acto que ha celebrado Sumar en Madrid. La vicepresidenta segunda en funciones y líder del movimiento de izquierdas ha reflexionado sobre la posibilidad de que las élites económicas tengan un "plan B" para huir de la Tierra o aislarse desde que se han dado cuenta de que "nos vamos al carajo".

Díaz ha expuesto estas y otras ideas en un evento celebrado para relanzar su proyecto político buscando de nuevo el origen en "las bases" y la conjugación de la ciudadanía con el resto de "actores políticos". Diálogos para el futuro de nuestro país. Un proyecto de bienestar y derechos para todas y todos ha sido el título de la sesión, en la que se han celebrado tres ponencias a modo de coloquio y el discurso final de la política, que manifestó su deseo de ganar "no solo las elecciones, queremos transformar la vida de la gente".

Ha valorado que Sumar solo "tiene sentido para proteger a la ciudadanía" y en relación con esta máxima ha lanzado el presagio por el que se ha situado en el centro de las mofas de las redes sociales, con las "élites tecnológicas" como antagonistas. "Es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, y cito palabras textuales, de que nos vamos al carajo", ha empezado diciendo en el fragmento que se ha hecho viral.

¿Copiada de un libro?

"Y como nos vamos al carajo, lo que están haciendo es diseñar un plan B que tiene que ser muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas", ha continuado, enumerando "el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, el mundo del Metaverso o también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo en Nueva Zelanda" y avanzando que es "el mundo que no queremos, que la ciudadanía no quiere".

"Las élites tecnológicas, billonarias, tienen un plan: huir y protegerse ellos solos.



Es lo que no quiere la gente: quiere lo común, derechos y salvar el planeta. Una economía a su servicio, no al revés".@Yolanda_Diaz_ pic.twitter.com/7I64U7fofg — Sumar (@sumar) September 23, 2023

Díaz ha abogado por el deseo de la gente de un mundo "que pase por lo común, por la comunidad, por el bienestar, que sepa que tenemos que salvar el planeta, que tenemos que avanzar hacia económicas que no dependan de energías contaminantes", ha dicho, concluyendo que "la economía tiene que estar al servicio de la ciudadanía" y no al revés. Pero este último mensaje, quizás al que Sumar querría haberle dado más relevancia, ha quedado diluido entre las mofas que se están pudiendo leer tras popularizarse la teoría de la conspiración:

Bien dicho, doña Ministra !!!



Queremos cohetes para poder huir TODES, no sólo los ricos !!! — Chino de China (@unchinodechina) September 25, 2023

¡ Cohetes públicos ya ! — El Buscón de Quevedo (@JuanAnt05002700) September 25, 2023

Un plan para huir a Ratikulin! — Apocalisto (@bocachanclatop) September 25, 2023

Pues las casas en la luna están carísimas. En Idealista se las están peleando. Yo me estoy haciendo una en Marte, queda una poco más lejos pero es más tranquilo. — Bruno Ebner (@BrunoEbner) September 25, 2023

La cita para los cohetes se pedirá en el SEPE.



"Estamos muertos", han comentado. — Que alguien me lo explique (@que_explique) September 25, 2023

Metaverso, cohetes, plan B, millonarios... es curioso que son esos millonarios los que están detrás de la agenda 2030 que tanto defiendes. — 𝕱𝖗𝖆𝖓 -𝕰𝖑 𝕸𝖆𝖌𝖓í𝖋𝖎𝖈𝖔- (@franignacio9) September 25, 2023

Te prometo que pensé que era de estos montajes que hacen con la voz verdadera pero un discurso en broma, como si fuese un gag. Pero ocurrió en la realidad. Esta persona es parte del poder ejecutivo de este país. — Pato Lucas (@4patolucas) September 25, 2023

Si, van a huir en cohetes para escapar de la tierra, ese es el plan B de las élites, eso es lo que has dicho 😆😅😆 ¿Has visto una peli que se llama "no mires arriba"? Te la aconsejo, igual dejas de decir gilipolleces — Pedro Mª Lázaro Jiménez de Cisneros (@PedroMLzaro3) September 24, 2023

Pues yo no pertenezco a ninguna élite y cada vez me planteo más en serio lo de huir para protegerme de vosotros. — Naranjito Macánico (@guatinnai) September 25, 2023

La conspiración judeo-masónica... dios, habla pa retarders. — Yonosoyperezreverte (@FeoGordoyCalvo) September 23, 2023

Algunos tuiteros han relacionado la intervención de Yolanda Díaz con el libro La supervivencia de los más ricos, una obra del estadounidense Douglas Rushkoff que lleva como subtítulo Fantasías escapistas de los milmillonarios tecnológicos y lo cierto es que enumera todo lo dicho por la líder de Sumar en su argumento. Es un ensayo de este profeta del ciberpunk, alabado por quienes no están contentos con la deriva de Internet, que lleva décadas escribiendo sus columnas en medios tan prestigiosos como The New York Times.

La obra que podría haber inspirado a Díaz es un retrato de las élites de Silicon Valley que Rushkoff conoce de cerca y su punto de partida tiene que ver, según su sinopsis, con la existencia de una "élite tecnológica que tiene un plan para sobrevivir al apocalipsis: dejarnos a todos atrás". Cinco misteriosos multimillonarios convocaron al autor a una charla privada para abordar la forma de "sobrevivir al Evento: la catástrofe social que saben que se avecina", de ahí que exploren posibilidades como "misiones a Marte, búnkeres insulares, futurismo de IA o el Metaverso".

Sigue los temas que te interesan