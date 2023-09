"¡Soy nena otra vez!": la felicidad de una abuela al volver a ir al cine invitada por su nieto

En La Jungla no podemos sino celebrar que se hayan puesto de moda en las redes sociales los vídeos compartiendo momentos con los abuelos. No solo porque las personas mayores también tienen derecho a la visibilidad que consiguen viralizándose o porque inevitablemente nos recuerdan a los que no están; nos gusta especialmente porque significa que sus nietos valoran el tiempo de calidad que pasan junto a ellos, como le ocurre al tiktoker Jordi Rodríguez Moreno, que se ha llevado a su yaya al cine.

Compartía la aventura a finales de agosto con sus más de 4,4 millones de seguidores en la red social, pero son muchos más los que se han quedado prendidos de la mujer. "¿Sabes dónde vamos?", le pregunta antes de confesar que la llevará al cine, a lo que ella contesta con un expresivo "¡hostia!". Cuentan que hace más de diez años que no pisaba una sala "porque mi nieto no estaba aquí para llevarme", dice orgullosa, feliz con la idea de ver una película en pantalla grande y, sobre todo, de pasar la tarde con él.

La yaya se arregla para la ocasión y reaparece toda elegante, sin dejar de preguntarle a Jordi por qué su coche está dañado y si ha podido sacar un dinerillo del golpe que le dieron. "Mañana cuando se lo diga a la Lola y a la Montse, la que viene a limpiarme, dirá: 'Mira, ¿y yo qué?'", anticipa la mujer, sonriente por darles un poco de envidia a las amigas. "Vamos a ver esa película que pone No tengas miedo", le dice el tiktoker al llegar al cine, sin que a ella le convenza el asunto.

El nieto paga

"Como sea de miedo te pego", le increpa, confesando que "no me gusta que haya sustos porque ya tengo la manía de que en mi casa hay gente, el yayo". No podía faltar tampoco la sacada de monedero para intentar pagar, pero esta vez es el nieto el que invita. Finalmente, han optado por Elemental y por unas palomitas dulces a las que la abuela no les hizo feos. "Yaya, ya termina la película, ¿te ha gustado?", la interroga para concluir: "Sí, mucho, ¡soy nena otra vez!".

El vídeo sobrepasa ya los 3,6 millones de visualizaciones en la red social y más de 5.300 comentarios: "Se me han saltado las lágrimas, me acuerdo tanto de mi abuela", "yo aquí llorando porque la abuela de alguien que o conozco fue al cine", "Dios le dé mucha salud a tu abuelita, disfrútala mucho, que cuando ya no están hacen mucha falta", "esto me hizo extrañar a mi abuela, que también amaba las pelis de muñequitos", "ojalá mi abuela hubiera podido ir al cine conmigo, con lo simpática que era" y "qué lindo disfrutar de tu abuela, es lo más" son solo algunos de ellos.

