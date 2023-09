El revolucionario discurso de Biel, el niño catalán que atiza a los políticos: "Roban cada día"

En un futuro no muy lejano no nos extrañaría ver a Biel liderando el asalto al Palacio de Invierno después de ver cómo se las gasta criticando a los políticos. El vídeo de este niño catalán de Sexto de Primaria está corriendo como la pólvora por las redes sociales gracias a la respuesta que ha dado en un programa de TV3, atizando a los gobernantes por las promesas incumplidas y la subida de los impuestos, todo ello argumentado en un revolucionario discurso que se ha hecho viral.

El chaval vive en Camprodón, un municipio de la comarca de Ripollés, en la provincia de Girona, que tiene algo más de 2.200 habitantes. El programa El Foraster, de la televisión pública catalana recaló de nuevo allí, con su presentador Quim Masferrer a la cabeza. El formato, que acumula éxitos desde 2013, consiste en visitar localidades pequeñas de toda Cataluña, pasar 48 horas conociendo a sus gentes, e hilvanar después un monólogo sobre ello que se presenta ante los habitantes en la última noche.

En esta ocasión, el material que brindó Biel parece más que suficiente para que Masferrer se luciese sobre el escenario, porque hasta él se ha quedado con la boca abierta. El niño iba por la calle con su abuela Carme, que no sabía dónde meterse cuando empezó él con su arenga. Fue ella la que reprochó al presentador que no hubiese logrado que el tren llegase a Camprodon, como le había pedido hace tiempo, dando pie a su nieto para explayarse a gusto.

"Nos vacían los bolsillos"

"Eso se debe hablar con los ladrones de arriba, que nos roban cada día", empezó Biel, añadiendo que "el Gobierno nos roba cada día unos pocos dinerillos a todos. ¿De dónde te crees que sacan el dinero? De nuestros bolsillos", sentenció, mientras su abuela intentaba en vano que se callase. Masferrer, viendo el filón, continuó preguntando y el chaval respondiendo: "La política es ser algo como un ladrón y decidir qué hacer con las normas", reconoció en unas palabras más propias de un adulto.

Preguntado sobre lo que deberían hacer los dirigentes para mejorar, Biel lo ha dejado claro: "Hacer que la población estuviera más orgullosa y rebajar un poco más los impuestos porque nos están vaciando los bolsillos y no tenemos ni para el pan de cada día", aconsejó, llegando a ponerse en el papel del futuro alcalde de Camprodón, comprometiendo que "intentaría hacer todo lo que la población me pidiera". Sus palabras, como decíamos, se han hecho virales en las redes y han provocado una ovación generalizada:

Habrá que guardar este vídeo a buen recaudo porque Biel tiene madera para convertirse en un futuro político y habrá que recordarle entonces lo que decía cuando tenía 11 años.

