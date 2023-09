"No quiero niños en mi boda": el polémico veto de una novia reabre el debate en las redes

De un tiempo a esta parte se ha abierto un melón que sigue creando una gran controversia en las redes sociales: el veto a la presencia de niños en determinados espacios o eventos. En inglés lo han venido llamando childfree y no son pocos los hoteles y restaurantes que se han sumado a la idea, prohibiendo la entrada a los menores. Ahora, una influencer ha declarado abiertamente que no quiere que los invitados de su boda acudan con sus hijos y se ha liado en TikTok.

Se trata de Sol Carlos, una joven argentina afincada en Estados Unidos que cuenta con más de 7 millones de seguidores en la red social y está comenzando a planificar su enlace, ofreciendo las novedades a su comunidad. Ha empezado trasladando qué es lo que no quiere en el evento y tiene claro que "no quiero niños en mi boda". Argumenta que ha ido a varias "donde los niños destruyen el vestido de la novia, decoraciones, y los padres no hacen nada", de ahí su prohibición.

También recuerda que "yo de chiquita odiaba ir a las bodas: la música es fuerte, tenía que dormir en unas sillas incómodas... No llevarías a un niño a una discoteca, entonces ¿por qué lo llevarías a una boda?", se pregunta, reflexionado que "entiendo que no todo el mundo quiere pagar una niñera o tiene a alguien que le pueda cuidar al bebé" y barajando en base a ello "tal vez tener una niñera o alguien que pueda cuidarlos en una habitación o donde los padres los puedan dejar".

"Me distraerían"

Finalmente, valora que "si doy un año de anticipación, tal vez puedan conseguir a alguien a tiempo" y se muestra comprensiva con que "un bebé llore o grite, está perfecto, así se comunican", pero dejando claro que "siento que eso durante la ceremonia a mí me distraería un poco". Es consciente además de que alguien puede decirle que no va a ir a la boda si no aceptan a sus hijos: "Lo superentiendo y lo superrespeto, no hay drama", concluye:

Con más de 5,4 millones de reproducciones, son más de 5.000 los comentarios que ha suscitado, la mayoría aplaudiendo su decisión: "Las bodas no son ambientes para niños aunque muchos se enojen por ello", "soy mamá de tres y, honestamente, no me gustaría ir a una boda con mis hijos", "es tu decisión y es cierto que los niños se sienten incómodos en las bodas" y "totalmente normal no querer niños, viene siendo fiesta de adultos y terminan dormidos en sillas" son algunos de ellos.

Otros se han mostrado en contra, alegando cosas como que "el problema no son los niños, son los padres que no les ponen límites", "mi nena de 3 años se portó hermoso en un casamiento, no se levantó hasta que empezó la música, no todos son iguales", "¿para qué haces entonces una boda?", "yo no podría invitar a una familia y decirle que vengan sin hijos", "si todo te molesta, pues mejor hazte un viaje, las fiestas son para la gente y no tanto para uno" y "yo fui a mi primera boda a los 8 años y bailé hasta las 4:00 con las amigas de mi mamá y fue un gran recuerdo".

Más prohibiciones

El de los niños no es el único veto que pondrá Sol en su boda, puesto que ya ha avanzado que no quiere tampoco tener bebidas alcohólicas. Argumenta en este caso que ni ella ni su futuro marido beben y únicamente las tendría por "presión social". Tampoco permitirá los móviles durante la ceremonia para que no salga gente en las fotografías oficiales sacando vídeos e imágenes y, añade, "cuando camine hacia el altar quiero ver las lágrimas de mis tías, no la manzanita del iPhone".

Después, durante la fiesta, aclara que ya se podrán usar. Un usuario de TikTok, en vista de todas las prohibiciones, le ha preguntado, representándonos un poco a todos, si "¿es una boda o el servicio militar?". La chica ha avanzando en sus últimos vídeos que a partir de ahora se centrará en contar las cosas que sí habrá en el evento después de haber desgranado todos los vetos y generar tanta polémica.

