La polémica crítica de un extranjero a Barcelona y las catalanas: "Es una ciudad de mierda"

Las ciudades pueden ser tan amadas como odiadas. Cada uno tenemos una opinión diversa sobre los lugares en los que hemos vivido o en los que estuvimos de visita. El lugar donde un amigo tuyo es feliz puede ser una pesadilla para ti y viceversa, aunque está claro que el trabajo, el ocio y la proximidad de gente querida pueden convertir cualquier ubicación en la mejor o la peor. En este caso, el hombre que protagoniza la siguiente historia ha cargado contra Barcelona y las catalanas muy duramente, haciéndose viral por ello.

Aunque algunos usuarios se dirigen a él como Dani, lo cierto es que no suele facilitar su nombre en TikTok y su usuario es Momento de Verdad, una frase con la que introduce todos sus vídeos, que tienen bastante alcance, yendo más allá de sus 6.384 seguidores. Basta con echar un vistazo a su contenido para darse cuenta de que no es esta la primera vez que critica con tanta dureza Barcelona y las mujeres que allí viven, siendo el tema principal de la mayoría de contenido que va publicando.

Entre vídeos motivacionales y canciones que comparte con su comunidad, el hombre se queja continuamente de que no es capaz de encontrar pareja. Sin embargo, al más puro estilo incel, nunca hace autocrítica, sino que se muestra como un partidazo incapaz de comprender por qué no tiene éxito a pesar de que, como él mismo confiesa, nunca ha tenido una novia. Fue el pasado 29 de agosto cuando comunicó que iba a usar aplicaciones para intentar conocer a su media naranja y pocos días después mostraba su frustración.

"Odio esta ciudad"

"La gente es tan fría aquí que la Antártida no es nada en comparación", empezaba diciendo mientras paseaba por Barcelona, criticando que "la gente es supervacía, superarrogante y supertacaña, es imposible conocer a las personas que quieren pareja para toda la vida". Remarcando que es "una ciudad de mierda", lamenta además que las mujeres que usan las aplicaciones allí son gente "supercreída, publican sus fotos y se creen diosas, pero para nada", apunta, reiterando que "odio esta ciudad".

Añadiendo que en Barcelona no existe la vida social y pidiendo que las personas despierten porque "estoy harto", concluye un vídeo que lleva más de 831.000 reproducciones en TikTok y ha saltado además a otras redes sociales, dejando tras de sí un reguero de comentarios, la mayoría de ellos tan sarcásticos como los siguientes: "No entiendo cómo no tienes amigos ni pareja si pareces una persona encantadora, todo simpatía y amor", "no lo entiendo, si eres puro amor", "con lo simpático y majo que se te ve" o "pero si eres un encanto, tan humilde y tan majo, yo me volvería a tu país, seguro que allí triunfas".

También le han dicho "adiós, y cierra la puerta al salir" y le han recordado que "hay un aeropuerto en el Prat"; pero algunos sí le han dado la razón, como el usuario que le dice que "estuve un mes viviendo y te entiendo, las únicas personas que conocía eran de Latinoamérica" o el que apunta que "soy de Barcelona y estás en lo cierto". Otros, tomándoselo totalmente a coña, le han sacado el parecido con Ronald Koeman "luego de ser despedido del Barça". En otro vídeo grabado después, el hombre se quejaba de haber recibido "comentarios estúpidos" y reiterada que "en vuestra tierra no hay espacio para el amor".

