La cruel venganza de su ex logra saturar el móvil de un joven: "Dijo que me iba a arrepentir"

Le dijo que se iba a arrepentir de dejar la relación y, al menos por el momento, ella está cumpliendo con su palabra. Las venganzas de los ex son un filón en redes sociales y se hacen virales con rapidez. Hasta La Jungla han llegado varias que nos revelan la capacidad del ser humano de sobreponerse al dolor con este mecanismo: desde un zoo que ofrecía ponerle el nombre de la que había sido su pareja hasta el chico que se sacó una foto con la que era su novia besando a otro en una fiesta.

En este caso, la agraviada se lo ha tomado muy en serio y su táctica no ha dejado a nadie indiferente, siendo digna del guionista más cruel. Ha sido el conocido tuitero Ceciarmy quien ha compartido las capturas de pantalla del chico contándole lo sucedido. "Lo dejé con mi ex hace un mes y me dijo que me iba a arrepentir", comienza relatando, confesando que "desde hace unas semanas me escriben chicos al móvil como si yo fuese ella".

"O sea, les da mi número a los que le tiran para que me hablen y yo vea cuántos le hablan", afirma el joven, mostrando algunas capturas de los mensajes que ha estado recibiendo: "Hola, guapa, soy Santi, el de ayer. Para que me agregues y vamos hablando", "Adri por aquí, me has parecido muy guapa y tienes pinta de buena gente, me molaría conocerte, la verdad" o "se te nota que eres una chica con buenos valores, buena educación, maja, agradable... me has caído muy bien, de verdad" son algunos de ellos:

La ex novia le da el número de su ex a los tíos que le tiran de fiesta para que le escriban a él y vea cuantos tiene detrás: pic.twitter.com/2g5PUkHxuJ — ceciarmy (@ceciarmy) September 18, 2023

"No tienes ni idea, chaval, es mi ex con la que hablaste y te ha dado mi número para ponerme celoso", le contesta a uno de ellos, desesperado. El tuit, que ha alcanzado más de 3,5 millones de reproducciones, ha cosechado muchos comentarios sobre esta jugada maestra de la chica. Algunas mujeres aplauden y dicen tomar nota, pero una mayoría de hombres censura este comportamiento, que podría ser considerado un acoso en toda regla:

Es exagerada la maldad que tienen algunas personas cuando terminan una relación, ¿eh?



Ahí es cuando verdaderamente te das cuenta de como es la persona con la que has estado. — Sergio García (@zSergiioG) September 18, 2023

Como venganza si te ponen los cuernos está bien pero si es así en todas las relaciones... peligro — Miriam (@mineofyours01) September 18, 2023

Hay que ser muy ex para hacer eso. Por eso mismo eres Ex hija. Deja de molestar y pasa página — santiago pintos (@Erpintos) September 18, 2023

Me parece que está un poco resentida — Preso (@MuFacil) September 18, 2023

La verdad es que la chica me da mucha pena. Se va a perder de conocer algún chico que valga la pena por no superar aun ex al que le importa tan poco que tiene que hacer estás ridiculeces para llamar la atención. — Ange Barbosa Plata (@Mangiphknmtt) September 19, 2023

Yo soy el chaval y les pido un bizum o algo — RZ Enjoyer 🤍💙 (@j_alcser05) September 18, 2023

Mis felicitaciones al chaval, porque de buena loca del coño se ha librado — Pablo (@pberre01) September 18, 2023

Por eso, siempre es mejor llamar a la chica delante de ella...



Si te pone inconvenientes y excusas para que no lo hagas, evidentemente no es su número. — Viz 🦇☘️ (@vizcaino313) September 18, 2023

Una loca de manual. Posiblemente sea denunciable. — Mapache Enfurecido (@MapacheEnfurec1) September 19, 2023

Ceciarmy ha añadido después otra captura más del chico, mostrando las notificaciones de otros hombres que se ha encontrado en el WhatsApp cuando se ha levantado y le habían escrito a las 1:51, las 1:54 y las 3:25 horas:

Una venganza de película.

