Una huelga doméstica para darle una lección a su marido se hace viral: "Dijo que no hacía nada"

Si las tareas del hogar ya son suficientemente tediosas y poco agradecidas cuando alguien se dedica en exclusiva a ellas, si hay que compaginarlas también con la crianza de los hijos y el trabajo, se convierten en una verdadera esclavitud. Estas responsabilidades siguen siendo el desencadenante de los conflictos entre muchas parejas y, de hecho, en España el Ministerio de Igualdad ha lanzado una aplicación para fomentar que ninguno haga más que el otro a sabiendas de que ellas se afanan 12,5 horas semanales más que ellos.

En este contexto, lo que ha hecho una mujer estadounidense está dando la vuelta al mundo al demostrar lo que ocurre en una casa si ella hace una huelga doméstica. Su nombre es Lindsay Donnelly y, además de madre de dos hijos y esposa, es CEO de su propia empresa de marketing y comunicación y creadora de contenido en redes sociales especializada en maternidad. "Mi marido me ha hecho el comentario de que no hago nada en la casa", escribía en el ya famoso vídeo.

"Así que durante dos días realmente no hice nada en la casa", continuaba, mostrando a la vez el desastre que se había producido en este tiempo de brazos caídos: objetos esparcidos por todos los rincones, platos sin fregar, una montaña de ropa sin recoger apilada sobre el sofá, la mesa con restos de comida y el cuarto de baño totalmente desordenado, entre otros detalles. Con más de 21.000 seguidores en TikTok, las imágenes de esta protesta pacífica no tardaron en hacerse virales y superan ahora los 20,7 millones de visualizaciones:

El alcance del vídeo sorprendió a Lindsay, que recibió además un aluvión de comentarios negativos hacia su matrimonio y, más concretamente, criticando a su marido Kris. "Lo peor es que te toca recogerlo todo a ti igualmente", "no funcionará porque él fingirá que no se da cuenta" o "quiero ver una disculpa pública por su parte admitiendo su error" han sido algunos de ellos, empujando a que la mujer hiciese un segundo vídeo.

"Paga las facturas"

Esta vez apareció acompañada de Kris, quien no aparenta estar emocionado con su comparecencia pública en las redes de su mujer. Ella le cuenta lo que ha ocurrido, confiesa además que no ha dejado de hacer sus tareas dos días sino tres, y que el vídeo que hizo con el resultado de la casa lo han visto muchísimas personas. "Te odian, me dicen que te deje", le traslada entre ataques de risa, al tiempo que él acaba diciendo un "perdón, TikTok" a modo de disculpa forzosa:

Este segundo vídeo tiene millón y medio de reproducciones, pero igualmente no ha convencido a los usuarios, que no han pasado por alto "la tensión muy rara al otro lado de la pantalla" que desprendía el marido. Lejos de menguar, la polémica se avivó y provocó que Lindsay saliese a explicarse en un tercer vídeo: "Él cocina todas mis comidas vegetarianas como a mí me gustan, limpia a diario más que yo, paga todas las facturas, me lleva de vacaciones y me deja ser yo", argumentó la mujer.

