El examen más viral: la sorprendente confusión de un alumno de la ESO con Castilla-La Mancha

Muchos profesores se enfrentan a diario con la corrección de los exámenes que realizan sus alumnos de Educación Primaria o Secundaria Obligatoria (ESO). Habitualmente, los docentes se suelen encontrar con errores o faltas de ortografía en muchos de los ejercicios que les piden realizar.

Concretamente, un profesor se ha encontrado con una respuesta llamativa en uno de sus alumnos más jóvenes de la asignatura de Geografía de 3º de la ESO. El docente había pedido que contestaran cuáles eran los nombres de las Comunidades Autónomas de España.

Sin embargo, la respuesta de este alumno de la ESO ha generado expectación en la cuenta de la red social X del profesor, que decidió compartir la respuesta del alumno a la región de Castilla-La Mancha.

Y Castilla la Mancha pasó a llamarse... 🤣🤣 pic.twitter.com/df2GCYHBlC — Dr. J.★ (@Juanjo_de_akkad) September 19, 2023

A través de un tuit, Juanjo compartió la fotografía del examen del alumno bajo el título 'Y Castilla la Mancha pasó a llamarse...'. En ella se puede apreciar la contestación del estudiante al examen, donde aparece un mapa de España que tiene que rellenar con el nombre correspondiente.

Así, se ve el nombre que ha puesto en la zona de Castilla la Mancha. "Zimbaue" ha sido la respuesta que ha dado el alumno a esta comunidad autónoma. Sin embargo, este no ha sido el único error al nombrar las demás regiones que conforman España. El alumno confundió también La Rioja con Cuenca, Cantabria con el País Vasco, Zaragoza con Aragón y Valencia con la Comunidad Valenciana.

En pocas horas, la publicación que ha compartido el profesor ha generado más de 414.000 reproducciones, entre las que se incluyen más de 4.000 'me gustas' y 200 comentarios.

De esta forma, muchos usuarios han mostrado su humor al ver la respuesta del alumno que confunde una de las regiones de su propio país, especialmente, las personas que residen en Castilla-La Mancha.

"Pues ahora resulta que soy de Zimbabue, he vivido engañada toda mi vida" o "Dile a esa criatura que cuando sepa lo que es un buen queso y unas buenas gachas y de dónde vienen no volverá a poner Zimbabue", han sido alguno de los comentarios.

Asimismo, otras personas se han asombrado del nivel cultural de los estudiantes de este curso de la ESO. "Me he reído, pero me parece triste. ¿3º ESO?", "Creo que ese chaval no sabe lo que es el queso ni las gachas" o "Es muy fuerte! Pero yo que tengo una hija en sexto de primaria ahora están empezando con geografía. Cuando vamos algún sitio en coche siempre me pregunta si seguimos dentro de España. El sistema educativo público cada vez peor. Es para reflexionar", han indicado.

Cómo afrontar el agobio de los exámenes

Hay estudiantes que tienen bastantes nervios a la hora de realizar los exámenes. Ante esta prueba final del alumno, la mayoría se organiza a posteriori para estudiar gran parte del temario en los últimos días previos a los exámenes. En este caso, hay que descartar que es importante tener un plan de estudio y fijarse un calendario con tiempos marcados de trabajo. Además, es recomendable empezar a estudiar por una asignatura que no sea muy difícil para poder enfrentarse al temario con tranquilidad.

Por otra parte, subrayar, repetir conceptos en voz alta o hacer resúmenes también sigue funcionando a los estudiantes que tienen que recopilar la mayor información posible. Sin embargo, no hay que olvidarse de pasear y airearse para poder mantener la mente despejada de cara a tener la mayor concentración posible.

